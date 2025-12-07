La noche de este domingo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el cierre total de la circulación en la autopista Guadalajara-Tepic, debido a una fuga de hidrocarburo en un poliducto de Pemex.

El hecho se registró en las inmediaciones del km 2+500 de esta vía de comunicación, en el municipio de Zapopan, a la altura del crucero Tala-Nogales, según confirmó la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

"Elementos PEMEX y de Protección Civil y Bomberos trabajan en la zona. La Guardia Nacional aplica desvío hacia el Macrolibramiento para los usuarios que transitan con sentido de ingreso a Guadalajara, y envían hacia la carretera libre Guadalajara-Tepic, a los que viajan con sentido a Nayarit", refirió la SICT.

También instó a las personas que circulan por la zona a extremar precauciones al ceder el paso a las unidades de emergencia, y acatar las órdenes del personal en el sitio quienes agilizan el tráfico para no entorpecer las labores de atención al hecho.

En el sitio no se localizaron herramientas, vehículos o personas, por lo que se desconoce hasta el momento si el hecho derivó de alguna toma clandestina.

Tanto la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, como su homóloga estatal (UEPCBJ), ya se encuentran en el sitio realizando las labores en conjunto con las autoridades federales y Seguridad Física de Pemex para atender la fuga y sanear la zona para evitar incidentes mayores.

En el sitionse vierten espumas especiales para minimizar el riesgo en lo que se controla la fuga.

Como medida preventiva se mantiene la autopista GDL-TEPIC cerrada en ambos sentidos.

EE