La noche de este domingo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el cierre total de la circulación en la autopista Guadalajara-Tepic, debido a una fuga de hidrocarburo en un poliducto de Pemex.El hecho se registró en las inmediaciones del km 2+500 de esta vía de comunicación, en el municipio de Zapopan, a la altura del crucero Tala-Nogales, según confirmó la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. "Elementos PEMEX y de Protección Civil y Bomberos trabajan en la zona. La Guardia Nacional aplica desvío hacia el Macrolibramiento para los usuarios que transitan con sentido de ingreso a Guadalajara, y envían hacia la carretera libre Guadalajara-Tepic, a los que viajan con sentido a Nayarit", refirió la SICT. También instó a las personas que circulan por la zona a extremar precauciones al ceder el paso a las unidades de emergencia, y acatar las órdenes del personal en el sitio quienes agilizan el tráfico para no entorpecer las labores de atención al hecho.En el sitio no se localizaron herramientas, vehículos o personas, por lo que se desconoce hasta el momento si el hecho derivó de alguna toma clandestina. Tanto la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, como su homóloga estatal (UEPCBJ), ya se encuentran en el sitio realizando las labores en conjunto con las autoridades federales y Seguridad Física de Pemex para atender la fuga y sanear la zona para evitar incidentes mayores.En el sitionse vierten espumas especiales para minimizar el riesgo en lo que se controla la fuga.Como medida preventiva se mantiene la autopista GDL-TEPIC cerrada en ambos sentidos. EE