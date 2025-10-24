Cinco sujetos entre los 30 y los 50 años fueron detenidos esta noche por elementos de la Comisaría de Guadalajara, la Policía del Estado y la Policía Metropolitana, señalados de robar mercancía del tren de carga en la zona de Pueblo Quieto, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas, en la zona de Pueblo Quieto, ubicado en la colonia Jardines del Bosque.

La Policía de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad del Estado informaron que se recibió el reporte de varios sujetos que bajaban varias cajas de los vagones del tren, ante lo cual llegó de inmediato personal de la Policía Tapatía.

Sin embargo, a su llegada fueron recibidos con disparos por parte de los señalados por el robo, por lo cual pidieron apoyo para poder detener a los sujetos, quienes habían aprovechado una descompostura del tren para robarlo.

Al sitio acudió entonces personal de las Policías del Estado y la Metropolitana, quienes implementaron un dispositivo en todo el cuadrante para vigilar todas las entradas y salidas y evitar la fuga de los sujetos.

Tras un intercambio de disparos las policías lograron atrapar a los cinco sujetos, sin que ninguna persona saliera lesionada, según refirieron las autoridades.

Trascendió que al menos un can de la zona resultó levemente herido por las balas.

Tras el operativo, que incluyó binomios caninos, se logró la recuperación de la mercancía robada: al menos cinco tarimas de cajas de bebidas rehidratantes, valuadas en 80 mil pesos.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para que sea esta la autoridad encargada de determinar las responsabilidades de los detenidos.

