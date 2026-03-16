La mañana de este lunes 16 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 76 puntos IMECA y Santa Fe con 78 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 16 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en la estación Las Pintas con 76 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 26 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 16 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 26 Buena Atemajac 36 Buena Country 43 Buena Oblatos 37 Buena Centro 33 Aceptable Tlaquepaque 42 Buena Loma Dorada 53 Aceptable Águilas 34 Buena Miravalle 59 Mala Santa Anita -1 Buena Santa Fe 78 Mala Las Pintas 76 Mala Vallarta 34 Buena

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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