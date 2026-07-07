Con el objetivo de proteger la seguridad de la ciudadanía y su patrimonio durante la temporada de lluvias, los ayuntamientos del AMG ofrecen el servicio de evaluación y retiro de árboles en mal estado o con riesgo de colapso dentro de propiedades particulares.

Ante cada reporte, personal de las direcciones de Parques y Jardines realiza una inspección técnica para determinar el nivel de riesgo y definir si procede la poda, el derribo o alguna otra intervención.

Aunque los costos pueden variar dependiendo del tamaño del árbol, su ubicación y el tipo de maniobras requeridas, el proceso es relativamente sencillo para el ciudadano, siempre que se presenten los requisitos básicos. Si el reporte se realiza de manera presencial, en todos los casos se recomienda llevar una fotografía del árbol, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Tonalá

En Tonalá, el trámite se realiza directamente en las oficinas ubicadas en Pino Suárez No. 32, colonia Tonalá Centro.

Zapopan

Los reportes pueden realizarse al teléfono 33 3818 2200, extensión 3260. También es posible acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Parques y Jardines, ubicadas en avenida Tesistán, colonia Santa Margarita 1ª Sección.

Con esta información, el personal municipal agenda una visita de inspección para determinar el nivel de riesgo y las acciones a seguir.

Guadalajara

La atención se brinda al número 33 3610 1010 o a través del 070. También se puede acudir a la Dirección de Parques y Jardines en C.P. del Zoológico No. 500, colonia Huentitán El Bajo. Tras el reporte, personal técnico realiza la evaluación correspondiente para definir si el ejemplar debe ser podado o retirado.

Tlaquepaque

Los reportes se reciben en los teléfonos 33 3837 0427 y 33 3837 0428, además del correo electrónico raymundo.gonzalez@tlaquepaque.gob.mx.

De forma presencial, el trámite se realiza en las oficinas ubicadas en calle Camarena No. 223, colonia La Capacha.

Tlajomulco

Los ciudadanos pueden comunicarse al 33 3283 4400, extensión 4266, o utilizar la aplicación TlajoApp, donde se puede adjuntar evidencia fotográfica.

También se permite el trámite presencial en Independencia Sur No. 97, colonia Centro.

Atención preventiva

En todos los municipios metropolitanos, el proceso inicia con un reporte ciudadano y continúa con una evaluación técnica. El objetivo es garantizar que los árboles en riesgo sean atendidos de manera oportuna, priorizando la seguridad de los habitantes.