A través del operativo Alerta Limpia, el Gobierno de Guadalajara ha intensificado su lucha contra la acumulación de basura en la vía pública, llevando ante el Juez Municipal a mil 043 personas por tirar residuos en lugares no permitidos. Además, se impuso sanción a 79 comercios por no contar con un contrato vigente para la recolección de desechos.

El objetivo del operativo es cambiar los hábitos de la población para reducir la generación de residuos y promover la correcta disposición de la basura. En este marco, se han visitado 244 colonias, alcanzando más de 20 mil 600 domicilios donde se ha solicitado a los vecinos no dejar los desechos sobre las banquetas ni esquinas y esperar la llegada del camión de limpieza.

El operativo también trabaja en coordinación con la Comisaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Justicia Cívica para concientizar a quienes son sorprendidos tirando basura en la vía pública.

En el ámbito comercial, se han visitado mil 288 negocios en zonas como el Centro Histórico, Santa Tere, Libertad y la Expo, resultando en 79 infracciones y 168 apercibimientos por falta de contrato de recolección. Además, 11 establecimientos fueron clausurados por reincidir en el incumplimiento de las normas.

Por último, Alerta Limpia Tianguis busca garantizar que los mercados ambulantes también cumplan con el reglamento en cuanto a horarios y manejo de residuos.

CT