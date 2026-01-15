El Metropolitano y Los Colomos fueron los parques más visitados en 2025

En 2025, los parques y bosques urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara continuaron siendo destinos clave para los habitantes de la ciudad, con 6.8 millones de visitantes registrados en total. Entre los espacios más frecuentados se destacan el Parque Metropolitano, el Bosque Los Colomos y el Parque Luis Quintanar, lugares que concentran la mayor parte de la afluencia.

El Parque Metropolitano lideró la lista, con casi 3 millones de visitantes, seguido por el Bosque Los Colomos, que superó el millón, y el Parque Luis Quintanar, con 731,076. Estos espacios ofrecen una amplia gama de actividades recreativas y naturales que los hacen irresistibles para miles de personas que buscan disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Además, el Parque Morelos, ubicado en el centro de la ciudad, alcanzó un notable crecimiento, convirtiéndose en el cuarto más visitado, con 367,280 personas, impulsado en parte por la popularidad de la Feria del Cartón y del Juguete.

Jesús Félix Gastélum, administrador general de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), subrayó que el monitoreo de visitantes permite crear proyectos más estratégicos, como la mejora en la infraestructura y la implementación de nueva señalética, pensando en el Mundial 2026. La diversidad de actividades en estos parques, como conciertos y festivales, especialmente en abril, sigue atrayendo a la ciudadanía, consolidando estos espacios como puntos de encuentro esenciales en la ciudad.