Guadalajara destinará 400 millones de pesos este 2026 para renovar obras al Oriente de la Ciudad

El Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer este domingo parte de los trabajos emprendidos como parte de su estrategia de rescate de espacios públicos, calles y unidades deportivas.

Así, parte de este compromiso, la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, anunció que este año se destinará una inversión histórica de 400 millones de pesos exclusivamente para la renovación de vialidades en el oriente de la ciudad, priorizando las zonas que han presentado rezagos históricos.

"Muestra de esta estrategia fue la entrega de la rehabilitación integral de la calle Hacienda El Platanar, en la colonia Circunvalación Oblatos. Derivada de las peticiones ciudadanas recolectadas en los ‘Martes Comunitarios’", dijo la alcaldía en un comunicado.

La intervención mencionada tuvo una inversión de 9.3 millones de pesos para renovar 14 mil 350 metros cuadrados de superficie de rodamiento, en el tramo de avenida Artesanos a la calle General Genovevo Rivas Guillén, afirmó el ayuntamiento tapatío en un comunicado.

Los trabajos, a cargo de la Dirección de Pavimentos, incluyeron el retiro del asfalto dañado, el tendido de nueva carpeta asfáltica y el balizamiento horizontal, mejorando sustancialmente la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas.

Este año se destinará una inversión histórica de 400 millones de pesos exclusivamente para la renovación de vialidades en el oriente de la ciudad. ESPECIAL

Impulso al deporte e infraestructura comunitaria

Por otra parte, durante el “Sábado de Corresponsabilidad” de este fin de semana, Vero Delgadillo anunció la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva "Ignacio Jacobo", ubicada en la colonia 18 de Marzo, con una inversión estimada de 10 millones de pesos.

El proyecto contempla el arreglo de la cancha de fútbol, la modernización del sistema de iluminación y la mejora del entorno urbano. Con este espacio, la actual administración suma 26 unidades deportivas intervenidas con el objetivo de alejar a la juventud de conductas de riesgo y reconstruir el tejido social desde los barrios.

La actual administración suma 26 unidades deportivas intervenidas con el objetivo de alejar a la juventud de conductas de riesgo. ESPECIAL

Además, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y protección civil de un espacio patrimonio de la ciudad, Vero Delgadillo supervisó las obras en el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios. Acompañada de comerciantes, de la Dirección de Obras Públicas y de parte de su gabinete, atendió directamente las peticiones de las y los locatarios. Asimismo, afirmó que durante las obras no se cerró ni un solo día el mercado.

"Las acciones estructurales y de seguridad incluyeron la sustitución de la red hidrosanitaria y el reforzamiento estructural; el soterramiento de instalaciones eléctricas, líneas de agua y drenaje; la renovación integral del sistema contra incendios, hidrantes y atención a transformadores; la instalación de un sistema de ventilación en el patio central y la limpieza del paraboloide; así como la homogeneización de cubiertas de locales y la renovación de pisos interiores y exteriores", dijo el ayuntamiento.

De forma complementaria, cuadrillas municipales realizaron mejoras urbanas en el entorno del mercado, ejecutando la reparación de banquetas, la sustitución de bolardos, el mantenimiento al arbolado y el hidrolavado de la plazoleta central. Las obras en el mercado comenzaron hace un año.

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OB