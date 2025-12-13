La Policía Vial de Jalisco despliega operativos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el objetivo de agilizar la circulación y reducir el congestionamiento en las avenidas con mayor carga vehicular.

El comisario Vial, Jorge Arizpe, informó que el principal operativo es el contraflujo de la avenida López Mateos, aunque también se brinda apoyo en otras vialidades con alta afluencia de vehículos o donde se realizan obras.

“Todos los días aplicamos operativos: el contraflujo, en algunas glorietas, como ahora en la glorieta Minerva, que se está reparando, así como en Lázaro Cárdenas, Juan Gil Preciado, Aviación y Santa Margarita”, explicó.

El contraflujo en López Mateos abarca desde la zona de El Palomar, en Tlajomulco de Zúñiga, hasta la avenida Tizoc, cerca de la zona comercial de Ciudad del Sol. En el caso de Lázaro Cárdenas, hay presencia de elementos de vialidad en toda la vía, al tratarse de un importante acceso desde el oriente de la metrópoli.

En Juan Gil Preciado se realiza una intervención que incluye la renovación de la vialidad con concreto hidráulico, mientras que en Aviación y Santa Margarita el apoyo responde a obras en curso para evitar congestionamientos. También se atienden puntos de la avenida Vallarta cuando se detecta alta carga vehicular.

Arizpe adelantó que para el próximo año se contempla la incorporación de 50 nuevos elementos a la Policía Vial. Actualmente, detalló, la corporación cuenta con menos personal que al inicio de la administración estatal, debido a bajas, jubilaciones y al apoyo brindado para la creación de la Policía Estatal de Caminos.

Finalmente, señaló que persisten infracciones recurrentes entre automovilistas, como el uso del celular al conducir, el vidrio polarizado, la falta de casco y la invasión de banquetas y ciclovías.

PARA SABER

Recomendaciones para Navidad y Año Nuevo