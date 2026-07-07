Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en El Salto para este martes 7 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

