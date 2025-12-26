Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 26 de diciembre determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

