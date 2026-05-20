CFE: ¿a qué hora inicia el corte de luz en Jalisco este 20 de mayo?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió el pasado domingo un comunicado para informar sobre un corte de energía programado para este miércoles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El apagón está programado para durar ocho horas, de las 8:00 a las 16:00, y afectará a la localidad de Cajititlán, en Tlajomulco.

El motivo del corte, informó la CFE, es dar mantenimiento a su infraestructura para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en esta región.

La CFE precisó que “para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”.

La dependencia también agradeció de antemano la cooperación y comprensión de la población afectada, y recordó que el número telefónico 071 es el canal de comunicación para cualquier duda, reporte o aclaración.

El corte afectará a alrededor de 18 mil personas habitantes de Cajititlán, una de las localidades más pobladas de Tlajomulco de Zúñiga. Además, el sitio es reconocido por atractivos turísticos como la laguna y la parroquia de los Santos Reyes.

Las labores podrían llevar hasta ocho horas. ESPECIAL/CFE

El corte podría durar menos de lo programado

Aunque la CFE ha estimado la duración del corte de luz en ocho horas, es importante considerar que estas programaciones suelen tener un margen que supera el tiempo de las labores operativas.

Además, la reconexión se hace de manera escalonada, por lo que el apagón no durará lo mismo en todas las colonias de la localidad.

El pasado 17 de mayo, por ejemplo, la CFE realizó mantenimiento en las líneas de transmisión en la región de Los Tuxtlas, compuesta por los municipios de Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Hueyapan de Ocampo, en Veracruz.

Tras menos de dos horas de labor, la energía eléctrica fue restablecida para el 40% de los usuarios; poco más de tres horas después, el servicio se restableció al 100%.

