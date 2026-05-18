Por una “Guadalajara Limpia” de abusos policiales

En la Colonia más “cool” de Guadalajara dos policías tapatíos privaron de la libertad a un conductor: lo subieron a la parte trasera de su propio auto, uno de los agentes se retiró manejando el carro del detenido y ocultaron el arresto. Pero todo quedó grabado.

El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo a las 05:33 horas en Montenegro y Penitenciaría, en la colonia Americana de Guadalajara.

El video de una cámara de seguridad doméstica llegó a manos de Asuntos Internos de la Policía de Guadalajara. En el clip -que comparto en @jnlomeli- se observa cuando un auto compacto fue interceptado por la patrulla GDL-124 en ese cruce.

La grabación muestra cuando el vehículo particular circula en sentido contrario por Obreros y al virar en Montenegro chocó con un carro estacionado. Una cuadra más adelante, en el cruce con Penitenciaría, la patrulla lo interceptó.

El vehículo oficial extrañamente lleva las torretas apagadas. Un uniformado al volante y una mujer policía de copiloto descendieron e intentaron abrir la puerta del auto compacto.

Tras una revisión al detenido, le quitaron las llaves y lo subieron a la parte trasera de su vehículo. El policía varón abordó el carro del ciudadano, la mujer policía subió a la patrulla y ambos vehículos se retiraron.

Los agentes desconocían que el auto del detenido chocó antes de ser interceptado, lo que alertó a los vecinos que reportaron el hecho a la Policía tapatía.

La Policía de Guadalajara confirmó que por la mañana atendieron un reporte de “varios vehículos” afectados por un choque durante la madrugada y que los vecinos responsabilizaron al conductor detenido por policías de la patrulla referida.

Sin embargo, “la unidad no reportó la inspección de ese vehículo como marca el protocolo por lo que se ordenó una investigación en Asuntos Internos”, según la dependencia.

La Policía tapatía evadió responder tres puntos sobre este caso:

1. ¿Quién pagará por los daños a los vehículos de los vecinos? La dependencia no pudo dar razón del paradero del conductor. Una versión extraoficial apunta a que el ciudadano fue retirado del lugar para ser extorsionado por los agentes.

2. ¿Qué certeza existe de que la víctima no ha sido desaparecida? El ocultamiento de la detención y la falta de registro oficial encienden las alarmas: de 2019 a la fecha, al menos 21 policías de Guadalajara han sido procesados por desaparición forzada, según datos obtenidos vía transparencia.

3. ¿Qué garantía hay de que los dos elementos serán investigados y eventualmente sancionados? ¿Esos policías pueden volver a patrullar en la colonia Americana o en cualquier otra colonia?

La Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción son competentes para investigar la posible comisión de uno o varios delitos en este hecho. Por medio del GPS de la patrulla y las cámaras del C5 Escudo Jalisco se puede reconstruir lo ocurrido e identificar a los involucrados.

Asuntos Internos de Guadalajara -que depende de Presidencia Municipal- ha recibido mil 65 quejas por posibles abusos policiales de 2018 a la fecha, pero sólo sancionaron a uno de cada tres agentes investigados, según publiqué en mi columna “¿Quién sanciona a los malos policías?”.

Como ciudadanos nunca sabemos en qué terminan estas indagatorias. Sólo nos informan que el elemento es separado del cargo, pero no existe un mecanismo para conocer las resoluciones. Ante la recurrencia de estos casos debemos exigir mayor rendición de cuentas.

En los hechos, esta es una ciudad que no te cuida de sus malos policías.

Sólo la alcaldesa Verónica Delgadillo puede impulsar una reforma -este expediente puede ser el comienzo- por una “Guadalajara limpia” de abusos policiales impunes.