En busca de impulsar medidas que apuesten por la movilidad activa, más allá del uso del vehículo automotor, las autoridades estatales y municipales han impulsado el crecimiento de la infraestructura ciclista de la ciudad.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en solo seis años, las ciclovías crecieron 2.3 veces. Mientras en 2019 se reportaron apenas 178.15 kilómetros de infraestructura para el paso seguro de ciclistas y usuarios de la movilidad activa, para el cierre de 2024 la cifra ascendió a 425 kilómetros, de acuerdo con las mediciones de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

Las estimaciones contemplan tanto ciclovías segmentadas como ciclovías emergentes, y el crecimiento representa un aumento de 139% de espacios ciclistas en solo seis años.

Entre las nuevas ciclovías impulsadas más recientemente se encuentra la instalada en prolongación Mariano Otero, en Zapopan; la ampliación de cuatro kilómetros de la ciclovía de Paseo Alcalde hasta el Agua Azul, en Guadalajara, así como la ciclovía de la avenida Javier Mina, desde Tetlán y hasta la Calzada Independencia, con 7.1 kilómetros.

Uno de los espacios destinados a la movilidad no motorizada, relativamente más recientes, es el busbici de la avenida Hidalgo, que se inauguró en el 2020 y el cual se encuentra ubicado entre Victoriano Salado Álvarez y Contreras Medellín, contemplando kilómetros de vía compartida en un carril segregado exclusivo de 3.7 kilómetros.

Sin embargo, todavía debe considerarse la ciclovía que contemplará la carretera a Chapala una vez que esta esté concluida, y que representará una ampliación de al menos seis kilómetros de infraestructura ciclista.

También habrá que sumar los por lo menos 80 kilómetros que representará la ciclovía de las laterales del Periférico (de ida y vuelta) en su circuito, una vez que esta esté lista. De esta forma, no solo se convertirá en la ciclovía más larga de la ciudad, sino también del país, según las estimaciones de las autoridades estatales.

De hecho, de acuerdo con los datos de la AMIM, fue precisamente la contingencia ocasionada por la COVID-19 la que impulsó el uso de la movilidad activa, sumándose así a la petición de la Organización Mundial de la Salud emitida desde el inicio de la pandemia “para impulsar el uso de la bicicleta como un medio de transporte para disminuir la posibilidad de contagio del coronavirus”.

De los 425 kilómetros de infraestructura ciclista que existen actualmente, 253 se construyeron entre 2020 y 2024, refieren los datos reportados.

Uno de los espacios ciclistas impulsados, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Zapopan, es la que se emprendió sobre la avenida Copérnico, en Paseos del Sol, que contemplaba 3.1 kilómetros de vía exclusiva; sin embargo, los vecinos se opusieron por el presunto tráfico vehicular que esto traería y se opusieron a la obra, misma que continúa frenada, tal como pasó en su momento con la ciclovía de la avenida Guadalupe, aunque esta sí se pudo concluir.

Pese a este tipo de situaciones, Zapopan ha sido uno de los municipios que más ha aumentado kilómetros de ciclovías en la ciudad, de acuerdo con el más reciente Informe de Movilidad Ciclista Metropolitana de la AMIM, presentado en 2024, con un 38.36% más ciclovías entre 2020 y 2023, solo por debajo de Guadalajara, que incrementó 38.9%. Tlajomulco de Zúñiga también apostó por impulsar las vías ciclistas de la ciudad, incrementando en 14.87% los kilómetros destinados a este fin, según dio a conocer el reporte.

Proyectan más de 400 kilómetros en los próximos 15 años

Con el objetivo de fortalecer la movilidad activa, autoridades metropolitanas proyectan ampliar la red ciclista con 446 nuevos kilómetros en 15 años. La estrategia, presentada por el Imeplan, busca alcanzar una red de 793 kilómetros de infraestructura física.

El plan forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), aprobado por los municipios metropolitanos para garantizar transporte seguro e incluyente. Actualmente, el Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con 347 kilómetros de ciclovías.

La expansión se desarrollará en cinco etapas, priorizando corredores con alta conectividad y cercanía a sistemas de transporte masivo, con base en un índice técnico.

Paseo Alcalde y Federalismo, las más utilizadas

De acuerdo con estimaciones del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), en la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizan diariamente 52 mil 228 viajes en bicicleta a lo largo de cerca de 400 kilómetros de ciclovías segmentadas, tanto en unidades particulares como mediante el sistema Mi Bici Pública.

La ciclovía de Paseo Alcalde se posiciona como la más utilizada, con al menos mil 622 ciclistas diarios, cifra que, según el Ayuntamiento de Guadalajara, puede alcanzar los 2 mil 640 usuarios al día. Su alta demanda se explica por la conexión con puntos clave del Centro Histórico, estaciones de Mi Bici Pública cercanas y su vinculación con la Línea 3 del Tren Ligero.

En segundo lugar se ubica la ciclovía de avenida Federalismo, con un promedio de mil 496 ciclistas diarios, también favorecida por su conectividad con la Línea 1 y otras rutas ciclistas. Le sigue la ciclovía de avenida La Paz, con mil 370 usuarios al día.

Estas rutas conforman el nodo central de mayor uso en la ciudad, consolidando la movilidad ciclista en la zona.

Incentivan uso de la bicicleta

La red de ciclovías en el Área Metropolitana de Guadalajara ha crecido hasta 425 kilómetros en los últimos seis años, lo que ha mejorado la seguridad e incentivado el uso de la bicicleta, coinciden especialistas. No obstante, persisten retos como la falta de conexión entre rutas y la necesidad de ampliar la cobertura hacia zonas como el oriente de la ciudad.

Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que una de las principales áreas de oportunidad es consolidar una red integrada que conecte orígenes y destinos. Destaca que municipios como Tonalá y Tlaquepaque presentan alto potencial por su densidad poblacional, por lo que requieren mayor infraestructura ciclista.

El especialista subraya también la importancia de vincular las ciclovías con sistemas de transporte masivo y ampliar la cobertura de Mi Bici Pública, incluso mediante soluciones de menor costo que permitan extender la red.

Por su parte, Génesis Hernández, del Observatorio Ciudadano para la Movilidad, coincide en que la conectividad es una demanda constante de los usuarios. Añade que es necesario generar datos abiertos para diseñar políticas públicas más precisas y atender problemas como el estado de las unidades y la disponibilidad de bicicletas en estaciones.