La mañana de este domingo, unidades de emergencia y seguridad de Guadalajara y del Ejército Mexicano se movilizaron a la colonia 5 de Mayo, donde se reportó el asesinato de un hombre y, presuntamente, un menor de edad que resultó lesionado de manera colateral.

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Los hechos sucedieron en el cruce de las calles José María Méndez Olivares y Pedro García Conde, donde los reportes a los números de emergencia hacían referencia a que un hombre había sido asesinado a balazos tras recibir varios impactos en el rostro en un puesto de tacos de barbacoa.

Hallan evidencias tras el ataque armado

A su llegada, elementos de la Comisaría de Guadalajara confirmaron que en el sitio se encontraba el cuerpo de un hombre, de entre 30 y 35 años, con al menos dos impactos de arma de fuego en el cráneo. Personal paramédico confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

En el sitio se localizaron al menos 12 indicios balísticos: 10 casquillos y 2 ojivas, que fueron recolectados para sumarlos a la cadena de custodia de los indicios relacionados con este asesinato.

De acuerdo con lo referido por testigos a las autoridades, al sitio acudió un sujeto quien, sin mediar palabra, disparó de manera directa contra el hombre para después huir a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Otras versiones apuntaban a dos sujetos agresores, pero coincidían en que habían huido en una motocicleta.

Autoridades confirmar lesión de un menor

El reporte a los números de emergencia refería a un menor de aproximadamente 6 años de edad, quien habría resultado lesionado de manera colateral en el punto de la agresión.

Para descartar el hecho, se dio aviso a los puestos de socorro para que el personal del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco alertara sobre la confirmación de la llegada de algún menor con las características y lesiones referidas.

Hacia las 15:30 horas de este domingo, la Comisaría de Guadalajara confirmó que, un menor de 6 años había sido trasladado por sus medios a una clínica para posteriormente ser trasladado al Hospital Civil de Guadalajara. Su estado de salud se reporta como reservado.

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El cuerpo del hombre asesinado fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en espera de que sea reconocido por alguno de sus familiares. Los hechos deberán ser investigados por la Fiscalía de Jalisco para dar con el móvil de la agresión e intentar localizar a la persona o las personas responsables del homicidio.

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