Gobierno de Jalisco destaca aprobación de la Ley para la Atención de Personas con Autismo

El Gobierno de Jalisco resaltó la aprobación de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista por parte del Congreso de Jalisco , con lo que consideran que es un nuevo paso para fortalecer la atención especializada y ampliar la cobertura de servicios dirigidos a este sector de la población en el estado.

Impulsarán la primera red de centros especializada en Latinoamérica

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la nueva ley consolidará un modelo de atención que incluye la integración de la primera Red de Centros de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual en Latinoamérica.

El mandatario señaló que la ley busca dar continuidad y respaldo jurídico al sistema de atención existente, además de fortalecer las acciones dirigidas a las personas que viven en el espectro autista y a sus familias.

Ampliarán la red de atención en el Estado

Actualmente, la red estatal está conformada por dos centros ubicados en Zapopan, uno en Guadalajara, el CRIT Occidente y un Centro Regional en Tepatitlán. Además, el Gobierno estatal anunció que iniciará la construcción de un nuevo Centro Regional en Puerto Vallarta y que posteriormente el modelo se extenderá a Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.

Buscan garantizar recursos para aplicar la legislación

Lemus explicó que la aprobación de la iniciativa por consenso de todas las fuerzas políticas refleja un acuerdo en torno a la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Entre los retos, será asegurar los recursos presupuestales y la coordinación institucional para garantizar la aplicación de la legislación.

La iniciativa fue construida con participación ciudadana

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, explicó que la propuesta es resultado de más de un año de trabajo en el que participaron madres y padres de familia, personas cuidadoras, colectivos, especialistas, universidades, instituciones públicas y diputados locales mediante diversas mesas de diálogo.

Contempla diagnóstico oportuno y un registro estatal

Entre los principales alcances de la nueva legislación se encuentra el fortalecimiento del acceso al diagnóstico oportuno, terapias y atención especializada mediante una red estatal de centros, así como la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo. De acuerdo con las autoridades, esta herramienta permitirá conocer las necesidades de atención en las distintas regiones del estado y orientar con mayor precisión las políticas públicas y la asignación de recursos.

El siguiente paso será implementar los mecanismos administrativos y financieros necesarios para hacer efectiva la estrategia de atención en todo el Estado.

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