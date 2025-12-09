Gobierno de Jalisco confía en que habrá reforma judicial en la entidad

La discusión sobre la reforma judicial en Jalisco avanza en medio de un cierre legislativo cargado, pero con llamados a que su análisis no quede subordinado a negociaciones coyunturales.

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, coincidió con la postura de académicos, colectivos de abogados y organizaciones civiles que han insistido en que la iniciativa debe revisarse en condiciones óptimas, pues recordó que se originó de “un proceso amplio y participativo”.

“Me parece que la propuesta de los colectivos de abogados, las universidades, los académicos que construyeron esta iniciativa que finalmente signó el gobernador del Estado, pues ellos lo hacen en el ánimo de que se apruebe la mejor reforma al poder judicial en nuestro país. Es un ejemplo cómo se diseñó, cómo se discutió, cómo se construyó esta iniciativa”, afirmó el funcionario.

La intención de Morena de que todos los temas legislativos, incluida la reforma, se discutan en conjunto fue considerada por Zamora como parte del proceso político habitual, aunque subrayó que la resolución dependerá de los acuerdos que se construyan en los próximos días.

“Eso es parte de la discusión que vamos a tener en el Congreso del Estado en los próximos días. Esperamos que se llegue a los acuerdos para que se resuelvan los temas conforme el tiempo adecuado”, señaló.

El secretario descartó riesgo de que Jalisco se quede sin reforma judicial, al asegurar que existe disposición generalizada para continuar con el diálogo y encontrar coincidencias: “Sí veo disposición de los grupos parlamentarios de abordar la discusión. Cada uno de ellos tiene posturas distintas; hay que buscar los puntos de encuentro”, sostuvo.