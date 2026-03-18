Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Gobierno de Jalisco alerta de señales de una oferta de trabajo falsa

Las señales para prevenir ser víctima de un engaño o de reclutamiento criminal, ocurren luego del creciente número de personas desaparecidas en Jalisco

Por: El Informador

Para prevenir caer ofertas engañosas el Gobierno del Estado, recomienda verificar la empresa que ofrece la vacante. ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

Para prevenir caer ofertas engañosas el Gobierno del Estado, recomienda verificar la empresa que ofrece la vacante. ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco compartió las señales de una oferta de trabajo falsa que podrían realmente tratarse de un engaño e incluso una forma de reclutamiento criminal.

Para prevenir caer ofertas engañosas el Gobierno del Estado, recomienda verificar la empresa que ofrece la vacante, leer cuidadosamente lo que se ofrece e investigar el lugar físico del trabajo. 

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Señales de una oferta de trabajo falsa

Entre las señales que indican que podría tratarse de una oferta de trabajo falsa están: 

  • Vacantes con altos sueldos, sin requerir experiencia previa.
  • Citas de trabajo en lugares poco transitados.
  • Pago de transporte para asegurar la asistencia. 
  • Errores ortográficos en los anuncios del trabajo.
  • Presión para aceptar la oferta. 
  • Pago de hospedaje para garantizar la asistencia. 

Las personas que detecten alguna oferta de trabajo sospechosa pueden denunciar de forma anónima llamando al número 089 o al 911. 

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Estas señales para prevenir ser víctima de un engaño o de reclutamiento criminal ocurren luego del creciente número de personas desaparecidas en Jalisco, algunas de ellas desaparecen luego de asistir a diversas ofertas de trabajo. 

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente se reportan más de 130 mil personas desaparecidas en México, de las cuales alrededor del 25 por ciento son mujeres. El registro concentra información de casos documentados en el país desde 1950.

CORTESÍA/ Gobierno de Jalisco
CORTESÍA/ Gobierno de Jalisco

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