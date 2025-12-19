Carga fiscal pega a la generación de patrones

Durante el último año, Jalisco registró la baja de mil 579 patrones, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un dato que confirma un debilitamiento sostenido del tejido empresarial, particularmente entre micro y pequeños empleadores.

Al cierre de noviembre, el Estado contaba con 104 mil 865 patrones, frente a los 106 mil 444 registrados en 2024. La disminución se concentra principalmente en los siguientes sectores: comercio, industria de la transformación y servicios para empresas, personas y el hogar, rubros altamente dependientes del consumo interno y con márgenes operativos reducidos.

El IMSS detalla que los empleadores que más han salido de la formalidad son aquellos con entre dos y cinco trabajadores, seguidos por los negocios con un solo empleado y, en tercer lugar, los que tienen entre seis y 50 trabajadores, lo que refleja una presión directa sobre las unidades económicas más vulnerables.

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del ITESO, explicó que esta tendencia es estructural. “Tenemos 16 meses consecutivos a la baja. Desde agosto de 2024 se registran tasas negativas, lo que habla de un patrón persistente y no de un ajuste temporal”. Advirtió que este escenario limitará el crecimiento del empleo formal, ya que sin nuevos patrones difícilmente se generarán nuevas plazas.

Anticipó que el cierre de 2025 será negativo en número de empleadores y que 2026 tampoco inicia con señales claras de recuperación, salvo que se presenten cambios relevantes en la política económica nacional y estatal. “Sin ajustes que incentiven la inversión y reduzcan costos, no veremos una mejora sustantiva”.

Desde el sector empresarial, organismos como Coparmex han expresado su preocupación y atribuyen parte de la caída a las reformas laborales recientes que incrementaron los costos de operación. Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, señaló que el alza al salario mínimo, el aumento en días de vacaciones y otras prestaciones han complicado la viabilidad de muchas empresas pequeñas. “Estamos a favor de mejorar las condiciones laborales, pero también hay que cuidar a las empresas. Más del 95% son micro y pequeñas… y muchas no han tenido el tiempo ni el margen para adaptarse”. Y viene otra afectación: recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, que es una reforma pendiente para 2026.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, reconoció que la incertidumbre económica nacional e internacional también influye en la decisión de crear o mantener empresas. Factores como los aranceles, la renegociación del T-MEC y los efectos de la reforma al Poder Judicial generan cautela entre los empleadores. No obstante, confió en que 2026 muestre una tendencia positiva, una vez que se aclaren las reglas comerciales y judiciales.

Como medida de contención, el Gobierno implementó el programa Crecer al Estilo Jalisco para apoyar a empresas que generen empleo formal. Los apoyos van desde 300 mil pesos para microempresas hasta cinco millones para grandes compañías. Para más información, al teléfono 33-3030-2000.

En Guadalajara y Zapopan ofrecen créditos con tasas preferenciales. El Ayuntamiento tapatío otorga financiamientos que van desde 10 mil hasta 200 mil pesos. Contacto: 33-3818-3600. También en Zapopan hay beneficios y debe llamar al 33-3818-2200.