Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

