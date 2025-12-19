Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

