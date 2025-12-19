Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa