Viernes, 19 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones