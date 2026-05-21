General Santos Gerardo Soto asume comandancia de la XV Zona Militar

El General de Brigada de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, asumió este jueves la comandancia de la XV Zona Militar, ubicada en La Mojonera, en Zapopan, tras su reciente nombramiento en sustitución del General Juan Torres Torres. El nuevo comandante llega procedente de Culiacán, Sinaloa, en medio de rumores de un supuesto desencuentro con la gobernadora interina de aquella entidad, Yeraldine Bonilla.

El evento reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno. El General de División de Estado Mayor, Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar, fue el encargado de tomar protesta al general Soto, quien cuenta con experiencia en distintas comandancias, como en los batallones de infantería 46 y 74 en Ciudad de México y Veracruz, respectivamente.

También se desempeñó como subdirector general de Educación Militar y Rectoría en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así como Director del Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar en Rancho Nuevo, Chiapas. Ha sido galardonado con la Legión de Honor, además de que cuenta con reconocimiento del Gobierno de Guatemala y la condecoración Monja Blanca de Seguridad y Primera Clase.

Jalisco y Sinaloa intercambiaron mandos militares. El general Soto llega a sustituir al general Julio César Islas Sánchez, quien se desempeñó como comandante de la XV Zona Militar tras cerca de dos años. Sin embargo, en una primera instancia, el general Juan Torres estaba proyectado para ocupar el mando militar en Zapopan, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no ofreció mayores detalles sobre el cambio repentino en la comandancia.

Este nombramiento forma parte de una serie de ajustes que anunció la Secretaría en varias entidades del país. En total se modificaron 28 comandancias militares, incluidos 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete mandos de la Guardia Nacional. Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Estado de México fueron algunos de los estados que cambiaron de mandos.

En Jalisco se registraron dos modificaciones: el relevo del general Soto en Zapopan y la salida del general de Brigada de Estado Mayor, Horacio Flores Fonseca, de la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, apenas tres meses después de haber asumido la comandancia. En su lugar llegó el general Isaac Braco López el pasado 16 de mayo.

MF