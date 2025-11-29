Frangie plantea pausas laborales y escolares por partidos del Mundial 2026

Localizado en el stand G-26 de Expo Guadalajara se encuentra el Pabellón Guadalajara 2026, el espacio replica el techo del Estadio Akron para situar a los visitantes en un entorno futbolero. Al ingresar, los asistentes son recibidos por la camiseta de la Selección Mexicana y el balón oficial del Mundial.

El pabellón incluye áreas interactivas para tirar penales y estaciones donde se reproducen algunos de los goles históricos de la competencia, como los de Maradona en 1986, Pelé en 1970 y el de Jared Borgetti en 2002.

Tras la inauguración de este espacio mundialista en la FIL Guadalajara, el presidente municipal de Zapopan y responsable de la sede mundialista en Jalisco, Juan José Frangie, explicó que el municipio analiza declarar días de descanso durante las jornadas en que la ciudad reciba encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Frangie señaló que existen conversaciones preliminares para que los cuatro días con actividad futbolística en la ciudad se conviertan en asueto tanto para estudiantes como para trabajadores. El objetivo, dijo, es reducir la carga vehicular y evitar saturaciones en la zona metropolitana durante los traslados hacia el estadio y los espacios habilitados para el público. “Una de las ideas es que los cuatro días de partido se descanse, no haya clases y que las empresas, sobre todo las fabricantes que generan mucho trabajador, se les dé el día”, afirmó.

El presidente municipal añadió que el Comité Organizador continúa realizando pruebas de movilidad para garantizar que el traslado de los aficionados se realice sin contratiempos. En ese sentido, subrayó que la restricción para acceder en vehículo privado al estadio no representa un obstáculo, sino una medida prevista desde la planeación. “En el estadio no caben más que 4 mil coches, eso me tiene tranquilo; un partido habitual tiene entre 15 a 17 mil carros. No hay más capacidad que la que cabe en el estadio, lo que tendrá que usar la gente es los transportes”, señaló.

Según explicó, el dispositivo contempla el uso masivo de transporte público con rutas especiales. Frangie indicó que “habrá alrededor de 350 camiones de diferentes puntos de la ciudad, para llevarte al fan fest o al partido”, con el fin de atender la demanda y reducir congestionamientos.

Guadalajara recibirá encuentros mundialistas los días 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026 —este último con participación de la selección mexicana—, fechas en las que el municipio busca implementar las medidas de movilidad y el posible esquema de descanso escolar y laboral.

Respecto a los Fan Fest, indicó que se espera una afluencia diaria de entre 60 y 70 mil personas, considerando entradas y salidas. Añadió que se instalarán arcos de seguridad desde el Santuario, y que todo el operativo comenzará en la zona de Alcalde, donde habrá revisiones a lo largo de todo el corredor. Todas las personas que ingresen al Fan Fest serán revisadas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Serán cuatro los Fan Fest: “Uno estará en Plaza Las Américas, otro en la Basílica, uno más en las Fiestas de Octubre —ya remodelado— y el último en una unidad deportiva”, señaló.

Respecto al Pabellón Mundialista dentro de la FIL dijo: “Son actividades interactivas. Empezamos con una ola de conocimiento, pueden sentarse a leer algunos libros que tenemos aquí y además la cereza del pastel que tenemos como Comité, que es el libro ‘11 Cuentos y 1 Cancha’, es en colaboración con Panini”.

Agregó que “Habrá exjugadores, cronistas, embajadores. Los invitamos a todos a que puedan ver la agenda que tenemos", y enfatizó la buena relación con la FIL. "Estuvimos en contacto todo el tiempo con la feria, todo mundo fue muy amable, es la Feria Internacional del Libro más importante de México y Latinoamérica. Por supuesto, teníamos que ser parte de, sabemos que los visitantes de la FIL no solo son locales, también nacionales e internacionales. Queríamos mostrarle al mundo que seremos por tercera vez sede mundialista”.

YC