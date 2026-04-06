Con el objetivo de reducir el costo de la energía y avanzar en la transición energética, fue presentado el Fondo Solar Jalisco 2026, un esquema diseñado para que empresas establecidas en el estado puedan generar su propia electricidad mediante sistemas solares, sin necesidad de realizar inversión inicial ni contratar créditos.

El programa está dirigido a compañías de los sectores industrial, agroindustrial, comercial y de servicios que cuenten con un consumo eléctrico significativo, así como con espacio disponible para instalar sistemas de generación solar dentro de sus instalaciones. A través de este mecanismo, las empresas podrán acceder a energía a menor costo, al tiempo que adoptan tecnologías limpias.

El modelo contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en los espacios de las empresas participantes. Una vez en operación, las compañías podrán consumir la energía generada directamente y pagar el kilowatt-hora con descuentos de hasta 30 por ciento respecto a la tarifa convencional, dependiendo de su perfil de consumo.

Uno de los elementos centrales del Fondo Solar Jalisco 2026 es que no requiere inversión inicial por parte de las empresas ni la adquisición de deuda. El esquema incluye el montaje, operación y mantenimiento de los sistemas solares, lo que facilita la adopción de esta tecnología sin comprometer la liquidez de los participantes.

De acuerdo con lo proyectado, en una primera etapa el programa busca beneficiar a 100 empresas en el estado. Con ello, se estima que el sector productivo de Jalisco podría alcanzar ahorros cercanos a 110 millones de pesos al año, derivados de la reducción en los costos de electricidad.

Además del impacto económico, el esquema también contempla beneficios ambientales. Se prevé que la implementación de estos sistemas contribuya a una reducción de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que se alinea con los objetivos de transición energética y disminución de emisiones contaminantes.

Durante la presentación del programa, Manuel Herrera Vega, Secretario de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), subrayó que el modelo no implica financiamiento ni endeudamiento para las empresas participantes.

“No estamos hablando de una deuda o de un financiamiento. Lo que estamos hablando es que la empresa (Finergy) puede financiar la infraestructura, que puede proveer de energía más barata a las empresas, y esto es un modelo muy innovador para ayudar a la competitividad”, recalcó.

El Fondo Solar Jalisco 2026 ya cuenta con la participación de una empresa en el estado. Se trata de NatureSweet, que tiene instalado un sistema de generación fotovoltaica en sus instalaciones. Este permitirá reducir aproximadamente 28 por ciento el costo de la electricidad utilizada en su operación, de acuerdo con lo informado durante la presentación.

Por su parte, Francisco Javier Hernández Carrillo, Director Comercial de Finergy Capital, explicó que las empresas interesadas podrán acceder al programa sin enfrentar requisitos financieros tradicionales.

“En caso de que sean empresas calificadas y seleccionadas, se les puede instalar un sistema fotovoltaico sin costo y sin ningún tipo de deuda. No se van a pedir estados financieros, no se van a pedir garantías, no se van a pedir avales ni depósitos”, enfatizó.

El programa se desarrolla a partir de un convenio de colaboración entre la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, y la empresa Finergy Capital, responsable de financiar e implementar la infraestructura energética.

Las empresas interesadas en participar en el Fondo Solar Jalisco 2026 podrán solicitar información y conocer los requisitos a través de los canales de atención habilitados. Para ello, se puso a disposición el correo electrónico javier.hernandez@evolveba.com.mx, así como una línea de contacto vía WhatsApp.

Con este esquema, el estado impulsa un modelo que busca facilitar el acceso a energía más económica y fomentar el uso de fuentes renovables en el sector productivo, sin requerir inversiones iniciales por parte de las empresas.

Beneficios de la energía solar

La energía solar representa una alternativa para la generación de electricidad a partir de una fuente renovable e inagotable como la radiación del sol.

Entre sus principales beneficios destaca la reducción de costos en el consumo eléctrico, ya que permite disminuir la dependencia de la red convencional y estabilizar el gasto energético a largo plazo.

Además, contribuye a la disminución de emisiones contaminantes, al no generar dióxido de carbono durante su operación, lo que favorece la mitigación del cambio climático. Su implementación puede realizarse en distintos sectores, desde el industrial hasta el residencial, aprovechando espacios disponibles en techos o terrenos.

Asimismo, requiere un mantenimiento relativamente bajo una vez instalado el sistema fotovoltaico. Otro beneficio relevante es la diversificación de las fuentes de energía, lo que fortalece la seguridad energética. Su uso impulsa la transición hacia modelos más sostenibles y eficientes en el aprovechamiento de recursos naturales disponibles.

CT