Fiscalía de Jalisco recupera perro robado a dos niños en Zapopan

Este domingo, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso en el que, a partir de diversas investigaciones, se logró localizar a un perro que había sido reportado como robado en el municipio de Zapopan .

La autoridad estatal informó que una denuncia alertó sobre la posible integridad del canino y activó la intervención inmediata de la Fiscalía del Estado, lo que permitió iniciar acciones orientadas a su localización y recuperación.

De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, cuando el animal fue arrebatado en la vía pública a dos menores de edad, familiares de la parte afectada, en la colonia Colinas de San Miguel.

“Las indagatorias señalaron que Fernando ‘N’ presuntamente se apoderó del canino al arrebatárselo y subirlo a una motocicleta sin placas de circulación”, informó la dependencia estatal.

Ante el reporte, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y, en coordinación con personal de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios, se desplegaron labores de campo y análisis de información orientadas a su localización .

“Derivado de estas acciones, el perro de raza Border Collie, color gris con blanco y ojos azules, fue ubicado en la colonia El Tigre, también en Zapopan, afuera de una llantera, donde personal de investigación procedió a su aseguramiento sin que presentara lesiones visibles”, refirió la Fiscalía.

Al entrevistarse con una persona en el lugar, esta señaló que el perro había sido dejado ahí dos días antes por su hermano, identificado como Fernando ‘N’, y que no tenía inconveniente en entregarlo al personal investigador, ya que no era de su propiedad. Tras confirmar las características del animal, fue asegurado conforme a protocolo.

“Este resultado cobra relevancia debido a que existían antecedentes de presuntas conductas agresivas atribuidas al señalado, lo que hacía prioritaria la intervención para salvaguardar la integridad del canino”, agregó la Fiscalía.

Tras su aseguramiento, el animal quedó bajo resguardo de la autoridad competente para los trámites correspondientes y su posterior restitución a la parte afectada .

Para denunciar casos similares u otro tipo de ilícitos, las personas interesadas pueden acudir a la Fiscalía de Jalisco, ubicada en la calle 14 número 2550, en la Zona Industrial de Guadalajara.

CORTESÍA/ Fiscalía de Jalisco.

SV