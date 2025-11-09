El pasado 7 de noviembre, la Dirección de Órdenes de Aprehensión detuvo a dos hombres señalados por el delito de abuso sexual infantil agravado en hechos distintos, ambos ocurridos en el estado de Jalisco: uno en Guadalajara y otro en Tlajomulco .

El primero de los sujetos fue identificado como Fabián “N” . El hombre fue detenido en calles de la colonia Dr. Valentín Gómez Farías, en el municipio de Guadalajara, pues contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad. Dicho ordenamiento fue decretado por el Juzgado Décimo Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Fabián “N” está señalado en hechos ocurridos en abril de 2021, cuando presuntamente aprovechó la cercanía que tenía con la adolescente víctima —familiar de su pareja— para cometer el abuso en una finca de la colonia Primero de Mayo, en Guadalajara.

El segundo sujeto, Víctor Hugo “N” , tenía vigente una orden de aprehensión decretada por el mismo delito por parte del Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Víctor Hugo “N” se habría vinculado sentimentalmente con una adolescente, quien resultó embarazada tras los presuntos abusos sexuales que se habrían cometido hasta mayo de este 2025, en un domicilio ubicado en Tlajomulco. El presunto delincuente fue capturado en la colonia San Miguelito, en el Municipio de Zapotlanejo.

Una vez que la Agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento de ambos casos, inició las investigaciones que permitieron solicitar y obtener los mandatos ejecutados en contra de ambos hombres, por lo que deberán responder por los delitos que se les señalan. Los supuestos delincuentes ya se encuentran puestos a disposición de la autoridad que los requería para continuar con las investigaciones.

