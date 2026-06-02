FigloSNTE 47 entrega 12.2 MDP por concepto de jubilación y retiro del sector educativo

Como reconocimiento a su gran trabajo y dedicación, FIGLOSNTE 47 destaca la labor de 116 socios que han concluido su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sector educativo.

La ceremonia realizada el 30 de mayo de 2026 en la Hacienda La Providencia, formó parte del XI Evento de entrega del beneficio por cumplimiento del tiempo laboral necesario de Jubilación y IX Entrega del beneficio de Retiro del servicio del sector educativo, donde asistieron socios con 28 o 30 años de servicio laboral y trabajadores que se retiraron antes de cumplir la edad laboral requerida, recibiendo su estímulo económico en el lugar antes mencionado.

Socios beneficiarios en representación de cada una de las regiones recibieron los cheques simbólicos por concepto de beneficio de Jubilación o Retiro. ESPECIAL

Socios beneficiarios en representación de cada una de las regiones recibieron los cheques simbólicos por concepto de beneficio de Jubilación o Retiro. El pago total de este beneficio fue por más de 12.2 MDP, gracias al aporte de todos los socios y su constante compromiso ante el Fideicomiso.

Maestro Ivan Ilich González Contreras Srio. Gral. de la Sección 47 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 47. ESPECIAL

“Sin duda uno de los momentos más valiosos es ver a nuestras compañeras y compañeros culminar una vida de servicios, este respaldo es un reconocimiento a su historia y esfuerzo. Invito a todos los compañeros a formar parte de este noble programa denominado FIGLOSNTE 47".

Esto es una muestra que FIGLOSNTE 47, a lo largo de su trayectoria y permanencia en el estado de Jalisco, continúa apoyando a sus socios como un pilar clave para la consolidación del magisterio.

