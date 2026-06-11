Aficionada se subió a un asta bandera en Fan Fest de Guadalajara | VIDEO

El Centro Histórico de Guadalajara vibraba con la presencia de miles de aficionados que se dieron cita para disfrutar la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

Debido a la gran asistencia de aficionados, cada espacio de la Plaza Liberación se llenó.

Frente a este escenario, elementos de seguridad privada desalojaron a una joven que, en su afán por tener una mejor vista de la pantalla gigante, escaló una estructura de concreto que sirve como base para el asta de la bandera monumental.

Su intención era utilizar la plataforma como un asiento VIP que le garantizara una vista libre de obstáculos hacia la pantalla, subestimando por completo el riesgo de una caída y el peso de las normativas del evento.

LA SEGURIDAD ESTA ATENTA ����



Una aficionada subió a la base del asta bandera en pleno FIFA FAN FEST GDL, a lo cual las autoridades atendieron de inmediato escoltándola a la salida.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/p95SvAwaU7 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 11, 2026

Intervención estricta de la seguridad privada

Según testigos en el lugar, elementos de la seguridad privada del recinto se acercaron a la base del asta y, a gritos, le ordenaron descender de inmediato. Sin espacio para el diálogo o advertencias menores, el personal aplicó el reglamento de cero tolerancia, escoltando a la aficionada hacia las salidas y retirándola del evento.

El rápido actuar de la seguridad pone en evidencia los operativos implementados en las sedes oficiales de transmisión del Mundial 2026.

Las autoridades locales y los organizadores del evento han sido sumamente claros respecto a las reglas de convivencia: la integridad física de los asistentes es la máxima prioridad. Este desalojo queda como un firme recordatorio para los aficionados de que la pasión mundialista debe celebrarse con responsabilidad, respetando el mobiliario urbano y, sobre todo, manteniendo los pies en la tierra.

NG