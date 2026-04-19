Este domingo el colectivo de búsqueda Corazones Unidos dio a conocer el hallazgo de nuevos cuerpos al interior de fincas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Luego de regresar de labores de búsqueda en Sinaloa y Nayarit, este domingo sus integrantes regresaron al fraccionamiento en el cual trabajan, domingo a domingo, desde el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo encontró los primeros tres cuerpos, entre ellos, al parecer, un menor de edad.

Los hallazgos de este domingo se dieron después de las 12 del mediodía, apenas iban llegando a los sitios de interés. Los hallazgos se dieron en tres casas ubicadas de manera consecutiva.

De acuerdo con el colectivo Corazones Unidos, hasta el último reporte de este domingo serían cinco los nuevos cuerpos localizados.

Hasta el momento se desconocen las características físicas de las víctimas, así como la data aproximada de las mismas.

Es así que, con las víctimas localizadas este domingo sumaron ya los restos de al menos 19 personas, los cuales han sido encontrados en diferentes fincas abandonadas de esta colonia, una de las que más viviendas en estas condiciones tiene, en el municipio ya mencionado.

Durante las búsquedas la zona fue resguardada por las autoridades locales. Los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quienes mantienen indagatorias en la zona desde el inicio de los trabajos.

Los restos deberán ser trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se les practiquen los análisis correspondientes para tratar de generar las confrontas genéticas que los lleven de regreso con sus familias quienes los buscan.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Fiscalía de Jalisco suman 11 fosas clandestinas localizadas entre enero y marzo de 2026, en las que se han encontrado los restos de al menos 22 víctimas.

MF