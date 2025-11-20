Festival del Gordo 2025 en Guadalajara; fechas y actividades

Uno de los eventos gastronómicos más grandes de México regresa a Guadalajara. Hablamos del Festival del Gordo 2025, el cuál estaría celebrando su segunda edición en la ciudad tapatía. A continuación te contamos de qué se trata.

Este es un festival dedicado a los amantes de la comida, que busca reunir a los mejores exponentes de la gastronomía tapatía. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de más de 30 restaurantes y puestos de comida , además de una zona con postres y snacks para satisfacer los antojos de todo el público.

Asimismo, el festival tendrá una zona de picnic, bebidas y juegos familiares, con un excelente ambiente para disfrutar con la familia o amigos.

Música en vivo

A parte de las variadas opciones culinarias, este evento contará con la presencia de artistas que pondrán a todos a bailar mientras degustan sus platillos.

El line up musical es el siguiente:

Grupo Leyenda

La Sonora Dinamita

Super Original Tropicana de Benetia

Los Rabiosos del Norte

Tenampa Bass Band

Y más grupos y artistas por anunciar.

Otros detalles del Festival del Gordo

El Festival del Gordo se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre del 2025 , en un horario de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

Estará ubicado en el Parque Metropolitano (torres amarillas), en Guadalajara, y la entrada será totalmente gratuita para todo el público.

Si deseas conocer más detalles y actualizaciones del evento, los organizadores extienden la invitación a seguir las redes sociales oficiales del festival.

