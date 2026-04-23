CRT Impulsará la innovación y el fortalecimiento de la agroindustria tequilera

Este jueves se realizó la Asamblea General Ordinaria 2026 del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT), en la que se presentó el informe de actividades del último año, el Plan de Trabajo 2026 y se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo.

“Esto es una muestra de que en unidad se logran las cosas. Los invito a que sigamos redoblando esfuerzos ante los escenarios y retos que se aproximan, principalmente en el tema del agave, donde todos y cada uno de ustedes somos pieza importante y valiosa. Sigamos trabajando de la mano”, expresó Aurelio López Rocha, presidente del CRT.

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el director general de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético, Alberto Uribe Camacho, fue el encargado de tomar protesta al Consejo Directivo 2026.

En el evento, realizado en Tequila Lab, el CRT informó que este año enfocará su labor en la innovación y en la mejora de sus servicios de certificación, inspección y laboratorios , así como en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar y optimizar los tiempos de respuesta a los asociados. También se continuará impulsando las marcas de certificación ARS (Agave Responsable Social) y ARA (Agave Responsable Ambiental), así como la profesionalización del sector mediante diplomados, maestrías, foros informativos y cursos de actualización.

“Continuaremos protegiendo al tequila en el mercado nacional e internacional mediante el uso de nuevas tecnologías en la inspección y monitoreo en puntos de producción y venta. Buscaremos el reconocimiento de la Denominación de Origen Tequila en países estratégicos, la firma de convenios de colaboración con autoridades nacionales e internacionales y con otras instituciones e indicaciones geográficas”, puntualizó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

En la Asamblea estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno .

En representación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asistió la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa.

El Consejo Directivo del CRT está integrado por representantes de productores de tequila, productores de agave, envasadores y comercializadores, quienes fueron electos por consenso en asambleas especiales. Durante un año, sesionan mensualmente para atender, revisar y tomar decisiones sobre los temas que impactan a la agroindustria tequilera y al organismo, con el acompañamiento de consejeros honorarios de distintas instancias gubernamentales. Así es como el Consejo Regulador del Tequila ha trabajado por más de tres décadas, de manera transparente e imparcial.

El CRT es el organismo evaluador de la conformidad del tequila, primera denominación de origen de México . El próximo mes de mayo cumplirá sus primeros 32 años, teniendo como uno de sus objetivos inspeccionar, analizar y certificar el cumplimiento de la normativa aplicable a esta bebida que se ha convertido en identidad de México.

SV