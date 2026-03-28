La Secretaría de Transporte informó que, durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, sí se brindará atención a la ciudadanía; sin embargo, algunos días las oficinas permanecerán sin labores operativas. En esta nota te decimos qué oficinas para trámites de licencia de manejo y movilidad trabajarán.

Las oficinas de Avenida Alcalde —ubicadas en su cruce con Avenida Circunvalación, en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara—, concentrarán la atención durante esta época de descanso; estas solo permanecerán cerradas el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Por otro lado, el resto de los módulos del Área Metropolitana de Guadalajara suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril.

El trámite de licencias de conducir se realizará únicamente en oficinas centrales, sin necesidad de cita previa, en un horario de 08:30 a 14:00 horas.

También se brindará atención en la ventanilla multitrámite para la expedición de permisos provisionales, permisos para zonas restringidas y apoyo para el curso en línea para obtener la licencia de conducir, en el mismo horario.

Los trámites relacionados con el transporte público, que son dirigidos a la ciudadanía y transportistas, se atenderán de 9:00 a 15:00 horas en la ventanilla de recepción.

Así operarán otros trámites y servicios en la Secretaría de Transporte en Semana Santa

La certificación de licencias de automovilista, chofer, motociclista y permisos para menores de edad se realizará de 8:30 a 14:30 horas, mientras que las solicitudes de permiso para transporte escolar se recibirán de 10:00 a 14:00 horas.

Los procesos para liberación de vehículos y recepción de inconformidades estarán disponibles de 9:00 a 14:00 horas.

En delegaciones regionales ubicadas en Ocotlán, Zapotlán El Grande, Lagos de Moreno, El Salto y Puerto Vallarta, se brindará servicio únicamente para la expedición de permisos de circulación provisional en todas sus modalidades los días 9 y 10 de abril, en un horario de 8:30 a 14:00 horas.

La Supervisión al Transporte Público operará de manera regular durante todo el periodo vacacional, con acciones de vigilancia y atención de reportes ciudadanos a través de redes sociales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal), en X (@TransporteJal) o en el sitio web https://setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

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AO

