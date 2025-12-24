Miércoles, 24 de Diciembre 2025

Exhortan a no hacer fogatas en fechas decembrinas

Esta costumbre genera contaminación en toda la ciudad y es un factor de riesgo que se debe evitar; personal de Protección Civil hará recorridos preventivos en varias colonias

Por: El Informador

Evitar hacer fogatas permitirá que la calidad del aire mejore. EL INFORMADOR

Para prevenir incendios que pongan en riesgo viviendas, la salud de las personas y el medio ambiente, el Ayuntamiento de Guadalajara desplegó un operativo especial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo para inhibir la realización de fogatas en la ciudad.

La Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos informó que personal operativo realizará recorridos preventivos en colonias y puntos identificados. En caso de detectar fogatas, se exhortará a quienes se encuentren en el lugar a apagarlas; de negarse, se solicitará la intervención de otras dependencias y se aplicarán sanciones.

Sergio Herrera, director de Operaciones, explicó que estas prácticas suelen implicar la quema de muebles, madera en desuso, basura, llantas o plásticos, materiales que generan alta contaminación y afectan a toda la Zona Metropolitana. Además, advirtió que el fuego puede salirse de control y propagarse a patios, predios o habitaciones contiguas, con pérdidas económicas y riesgos para la integridad de las personas.

Para quienes planeen cocinar con fuego durante los festejos, recomendó usar carbón y asadores adecuados, así como mantener espacios ventilados. También llamó a extremar precauciones con calentadores, estufas y veladoras. Reiteró el llamado a evitar pirotecnia y recordó los recorridos contra venta ilegal.

