Estos son los mejores lugares para desayunar en la Ribera de Chapala

Ya sea para disfrutar de unos chilaquiles frente al lago, un café recién hecho con pan artesanal o un desayuno tradicional mexicano, la Ribera de Chapala ofrece una amplia variedad de opciones para comenzar el día. Gracias a su oferta gastronómica, sus vistas privilegiadas y el ambiente relajado que caracteriza a la región, este destino se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan una buena experiencia culinaria.

Te puede interesar: Consecuencias de dormir menos: aumento de peso y riesgo cardíaco

Los mejores lugares para desayunar en la Ribera de Chapala destacan por sus vistas al lago, terrazas rodeadas de naturaleza y excelente café artesanal. La oferta se divide principalmente entre los pueblos de Ajijic y Chapala Centro, combinando la gastronomía tradicional mexicana con opciones de brunch internacional.

A continuación, te presentamos algunos de lugares más recomendados para desayunar en esta región, ideales tanto para visitantes como para habitantes de la zona.

Lugares en el centro de Chapala

Restaurant "Delicias": Una de las opciones más tradicionales y queridas en el centro de Chapala. Destaca por sus porciones abundantes, precios justos y un menú muy completo que incluye huevos a la motuleña y crepas poblanas.

La Palapa de Don Juan: Es un restaurante exclusivo de desayunos situado justo a la orilla del lago. Lo más recomendable es pedir mesa en el segundo piso para disfrutar de su vista panorámica inigualable mientras comes unos chilaquiles con chorizo.

Huerto Café (San Antonio Tlayacapan): Una terraza campestre con un ambiente sumamente relajante y música en vivo. Su enfoque es de comercio justo e ingredientes orgánicos. Ofrece jugos verdes frescos, smoothies y excelentes huevos benedictinos.

Los Guisos de Amada: Ideal si buscas un auténtico desayuno típico mexicano. Sirven guisados tradicionales con tortillas hechas a mano al momento y un clásico café de olla en un ambiente muy pacífico.

Lugares en Ajijic

Los Gringos Cafe: Ubicado en plena plaza principal. Ofrece una encantadora terraza en el segundo piso con vistas. Su especialidad son los desayunos estilo americano con un toque mexicano, como los chilaquiles con birria y los huevos Benedictinos. Ofrecen una combinación única de las vibras de Los Ángeles con los ricos sabores de la cocina mexicana.

Casa Linda Restaurant: Un sitio tranquilo alejado del bullicio del centro. Cuenta con una terraza cubierta rodeada de vegetación. Los comensales elogian su pan francés, sus omelettes generosos y la consistencia de su sazón. Además cuenta conun área de terraza Pet Friendly.

KR