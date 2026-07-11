Sarampión en Jalisco: disminuyen los casos activos gracias al avance de la vacunación

Los casos activos de sarampión en Jalisco mantienen una tendencia sostenida a la baja como resultado del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencionada de pacientes y el aumento en la cobertura de vacunación, informó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

De acuerdo con la dependencia, durante los últimos siete días se registró un promedio de 18 personas dentro del periodo de contagio, cifra inferior a los 42 casos activos reportados hace tres semanas.

El director general de Salud Pública de la SSJ, Roberto Carlos Rivera Ávila, atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y la población.

“Sin embargo, es fundamental mantener altas coberturas de vacunación para evitar nuevos contagios y proteger a quienes son más vulnerables”, añadió.

El funcionario exhortó a la población a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a la unidad médica más cercana para completar las dosis pendientes. Recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura, eficaz y forma parte del Programa de Vacunación Universal.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato a una unidad de salud ante fiebre, sarpullido, tos, escurrimiento nasal o enrojecimiento de ojos, y evitar la automedicación. La Línea Salud Jalisco brinda información las 24 horas en el 33-3823-3220.