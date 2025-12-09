Estos son los horarios para realizar el cambio de placas gratuito en Jalisco

El Gobierno de Jalisco recordó que el 26 de diciembre será el último día para realizar el cambio gratuito de placas vehiculares , antes de que el trámite tenga costo y comiencen las sanciones correspondientes.

A través de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHCP), se informó que todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas del 27 de diciembre al 1 de enero, debido al proceso administrativo por la nueva Ley de Ingresos 2026. Por ello, quienes aún no han hecho el trámite deberán completarlo antes de esa fecha.

Hasta ahora, el programa ha alcanzado más de 900 mil reposiciones, y solo en diciembre se han entregado más de 33 mil nuevas matrículas. Las autoridades insistieron en que, pasado el plazo, el procedimiento dejará de ser gratuito.

¿El reemplazo de placas es obligatorio?

El beneficio forma parte del Paquetazo 3×1, que permite realizar el canje de placas y la verificación vehicular sin costo adicional, siempre que el propietario haya cubierto el pago del refrendo. El reemplazo de placas será obligatorio durante 2025 para vehículos con láminas “Maguey”, “Gota” y “Minerva”, en cumplimiento con la normativa federal.

GOBIERNO DE JALISCO

¿Cuál es el nuevo horario para realizar el cambio de placas gratuito?

Para facilitar el trámite, la SHCP amplió los horarios de atención en las recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara, que operarán de 08:00 a 18:00 horas , mientras que el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) atenderá de 8:00 a 22:00 horas.

Además, se ofrecerá servicio los sábados de 8:00 a 14:00 horas , con apoyo presencial para quienes necesiten generar citas o tengan problemas tecnológicos.

Las autoridades invitan a los propietarios de vehículos a aprovechar los días restantes para realizar el cambio sin costo y evitar multas o recargos el próximo año.

