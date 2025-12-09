Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 9 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

