El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, mandó un mensaje a los familiares de las 11 personas que perdieron la vida en Nayarit y que eran originarias de Tlaquepaque, Jalisco. Durante las primeras horas de este domingo, comenzaron a llegar a Jalisco los cuerpos de las víctimas que fallecieron a consecuencia de la volcadura de un camión turístico en Amatlán de la Caña, Nayarit, el pasado viernes.

En rueda de prensa el presbítero ofreció su cercanía espiritual con las personas que fueron llamados con Dios para que los acoja en su reino.

“Desde el momento que yo me enteré por los medios, una tragedia muy grande por el número de fallecidos y por el número de heridos, desde ese momento me encomendé a todas las familias que iban con el ánimo de descansar de tener un día de relax y pues sucedió ese accidente”, comentó.

Robles Ortega también pidió por las personas que están heridas y enfermas para que llegue pronto su recuperación.

“Eso nos llama a extremar precauciones sobre todo los que mueven grupos grandes y pequeños, tener todas las medidas de seguridad y toda la precaución a la hora de manejar”, comentó.

El Cardenal también se manifestó por el Día de la Santa Cruz que se celebra este 1 de mayo.

"Qué bueno porque el trabajo es una cruz, ciertamente es una cruz como la de nuestro señor Jesucristo que si es bien llevada nos conduce a la vida”, indicó. Se manifestó porque haya trabajo y prosperidad con los albañiles, que hagan su trabajo con calidad y que el espíritu de solidaridad crezca en esas convivencias.

Finalmente habló sobre los señalamientos que realizó el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Comentó que desde hace tiempo han señalado que en muchas comunidades y municipios los gobiernos están en manos del crimen organizado que exige, amenaza y extorsionan a los ciudadanos.

“El crimen organizado en muchas partes pone a sus candidatos, imponen a sus candidatos bajo amenazas. Todo eso habla del poder real que tiene el crimen organizado en la estructura de nuestra sociedad”, sostuvo.

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