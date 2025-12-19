Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 19 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

