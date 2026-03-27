Estas playas de Jalisco NO son aptas para vacacionar 2026

Con el inicio del periodo vacacional en el estado, autoridades federales dieron a conocer el estado sanitario de las playas en Jalisco . La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó su reporte más reciente sobre la calidad del agua en zonas costeras del país.

¿Cuáles son las playas que no son aptas para vacacionar en Jalisco?

De acuerdo con los resultados del monitoreo, la Playa Mismaloya, ubicada en Puerto Vallarta , fue clasificada como no apta para actividades recreativas debido a los niveles de contaminación detectados en el agua.

El análisis reveló que este sitio registró una concentración de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua , cifra que rebasa el límite permitido por las normas ambientales.

El informe también señala que otras dos playas del mismo destino turístico, Playa Cuale y Playa Oasis, presentaron alrededor de 100 enterococos por cada 100 mililitros de agua . Aunque estos niveles no superan el límite establecido, las autoridades mantienen vigilancia permanente para evitar posibles afectaciones a los visitantes.

A nivel nacional, Playa Mismaloya forma parte de un grupo de seis playas catalogadas como no aptas para el turismo durante esta temporada. Las demás se localizan en estados como Baja California, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Un 98% cumple con los estándares sanitarios

Pese a estos casos, el balance general es positivo. El reporte señala que 283 playas del país, equivalentes al 98% de los sitios evaluados, cumplen con los estándares sanitarios y son aptas para uso recreativo.

Para elaborar el diagnóstico, especialistas realizaron más de dos mil 200 pruebas de laboratorio en distintas costas mexicanas, con el objetivo de detectar la presencia de bacterias y prevenir posibles riesgos sanitarios.

Las autoridades recomendaron a la población consultar los reportes oficiales antes de visitar destinos costeros y seguir las indicaciones de salud para disfrutar de las vacaciones de forma segura.

¿Qué indican los estreptococos en el agua del mar?

Son un tipo de bacterias funciona como indicador de contaminación fecal y su presencia en niveles elevados puede representar riesgos para la salud de quienes ingresan al mar.

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