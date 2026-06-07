Estadios: El eco del gol también construye una ciudad

Guadalajara suele recorrerse por avenidas, colonias o rutas de camión. Pero hagamos otro tipo de lectura: en los lugares donde la gente aprendió a reunirse. Caminemos la ciudad como quien sigue ecos; aquellos que nos lleva a los retumbos de un estadio, que no es solo concreto y graderías. Es un punto de acuerdo para sentir lo mismo, al mismo tiempo.

La pregunta aparece sola: ¿dónde empezó todo? Antes de los grandes colosos y las pantallas gigantes, el futbol tapatío tuvo un origen modesto y profundamente barrial: Oblatos. En la manzana que hoy encierran las calles Gigantes, Gómez Farías, Silverio García y Leonardo Oliva estuvo el Estadio Felipe Martínez Sandoval, conocido como Parque Oblatos o Parque Oro. Ahí, sin proponérselo, Guadalajara comenzó a ensayar una de sus costumbres más persistentes.

Ese estadio fue distinto por algo: no era de nadie en particular. Chivas, Atlas, Oro y Nacional compartieron la misma cancha. El futbol todavía no terminaba de dividir identidades ni de marcar fronteras simbólicas. El estadio no separaba, juntaba. El barrio era el verdadero anfitrión.

Con el paso del tiempo, la ciudad creció y el ritual empezó a quedar apretado. Entonces surge otra pregunta, más urbana que deportiva: ¿qué hace una ciudad cuando sus emociones ya no caben en el mismo lugar?

La respuesta fue el Estadio Jalisco. Más grande, más alto, monumental. Ahí el futbol dejó de ser cercanía y se volvió multitud. El grito de gol ya no rebotaba en bardas vecinas; se perdía en el concreto. Ir al estadio dejó de ser solo un plan del domingo y se convirtió en una experiencia colectiva, casi solemne.

Durante años, Chivas y Atlas compartieron ese espacio. No es un dato menor. La rivalidad existía, claro, pero todavía necesitaba un suelo común. El Estadio Jalisco fue ese punto donde la ciudad podía dividirse sin romperse.

Pero no todos los estadios nacieron del mismo impulso. El Estadio 3 de Marzo, ligado a la Universidad Autónoma de Guadalajara y a los Tecos, respondió a otra lógica. No surgió del barrio ni del crecimiento espontáneo de la afición, sino de un proyecto institucional. Ahí el futbol funcionó como identidad universitaria. Menos multitud, más pertenencia. Otra manera de reunirse, más contenida, pero igual de significativa.

El último desplazamiento fue hacia la periferia. A Zapopan. Al Estadio Guadalajara. Vidrio, tecnología, accesos controlados. Todo pensado de antemano. Ya no se llega caminando desde casa; se llega siguiendo una logística. El ritual sigue ahí, pero ahora se administra.

Visto en conjunto, el recorrido dice más de la ciudad que del deporte. Los estadios cuentan cómo Guadalajara se ha pensado a sí misma en cada época. Oblatos fue barrio y cercanía. El Jalisco, expansión y orgullo. El 3 de Marzo, identidad institucional. El Guadalajara, modernidad ordenada.

Por eso importa volver al primero. Porque en Oblatos no había nostalgia ni mercadotecnia. Solo gente reuniéndose sin saber que estaba fundando una tradición. Al pasar por ahí, solo quedan muros cansados, fierros viejos y una placa discreta. Pero al conocer su historia, el sitio cambia. No físicamente, pero sí en la forma en que uno lo pisa.

Y deja flotando una pregunta sencilla, casi doméstica, de esas que uno se hace al caminar la ciudad: ¿Qué dice de nosotros el sitio que elegimos para reunirnos a sentir lo mismo?

Para saber

Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales, se encuentran sujetos a un proceso constante de adaptación a los tiempos modernos.