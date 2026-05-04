Anuncian el Serial de Carreras Conalep 2026 en Jalisco

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) presentó hoy el Serial de Carreras Conalep Jalisco 2026 , una iniciativa que reconoce al deporte como un elemento clave en la formación integral de las y los estudiantes.

Las competencias tendrán una distancia de 5 kilómetros y podrán realizarse en modalidad de caminata, trote o carrera, en ramas femenil y varonil.

Tendrá presencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalostotitlán, Acatlán de Juárez, Tapalpa, Arandas, La Barca, Zapopan, Mazamitla y Puerto Vallarta, con eventos que se desarrollarán de mayo a diciembre de 2026 en las diferentes sedes.

Se espera que participen más de 3 mil 500 jóvenes, niños y adultos en las distintas localidades .

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado, destacó la importancia de generar un esquema de formación integral cuando los jóvenes viven la etapa en la que toman decisiones sobre su carrera y su futuro en un mundo cambiante.

"Conalep, de una manera muy asertiva, además de formar en los aspectos tecnológicos de educación media superior, con carreras muy pertinentes, hoy toca el turno de hablar sobre la salud, sobre el bienestar físico, sobre la relación que tiene ese bienestar físico con la salud emocional y también con el desarrollo cognitivo", dijo Flores Miramontes.

Cada evento estará vinculado a una causa social en su comunidad, con el fin de fomentar la participación solidaria y el compromiso social de las y los participantes.

Néstor Tello, director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (Conalep Jalisco), informó que el Serial de Carreras Conalep Jalisco 2026 contempla actividades en distintas regiones del estado.

"El deporte y la activación física son una parte esencial en la formación del carácter. Quien corre una carrera tiene que prepararse, ser disciplinado y asumir un compromiso, y eso aporta a la formación de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes", señaló Tello.

Añadió que el serial también convocará a egresados de distintas generaciones rumbo al 50 aniversario del Conalep, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la integración de la comunidad educativa.

Las medallas conmemorativas del serial fueron diseñadas por el escultor jalisciense Rodo Padilla , quien plasmó su estilo con figuras que nacen de la geometría, pero resaltan la calidez de los mexicanos.

"La inspiración para mí en esta medalla es precisamente todo lo que están haciendo ustedes. Es apoyar al joven a estudiar, a hacer deporte y a considerar a su familia", manifestó Rodo Padilla.

Los costos de la inscripción variarán dependiendo de cada carrera y de las causas o compromisos que se establezcan con cada institución.

SV