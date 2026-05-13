Especialistas avalan transporte gratuito de 'última milla', pero piden estrategia metropolitana

Los programas de transporte gratuito implementados por los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco ayudan a resolver problemas de movilidad en la llamada “última milla”, reconocieron especialistas en movilidad urbana. Sin embargo, advirtieron que todavía existen deficiencias en la cobertura del transporte público en zonas periféricas y urgieron a construir una estrategia metropolitana coordinada.

Académicos de la Universidad de Guadalajara coincidieron en que estos servicios representan un apoyo para miles de familias, aunque señalaron que no deben convertirse en soluciones aisladas o temporales.

Transporte gratuito ayuda a economía familiar

Luis Nazario Ramírez, académico de la UdeG, destacó que la gratuidad del servicio permite reducir gastos de traslado para las familias y cubre trayectos donde actualmente predominan alternativas como mototaxis u otros servicios irregulares.

Además, explicó que este tipo de programas fortalece la conexión con el sistema de transporte masivo y facilita el acceso de habitantes de colonias alejadas.

“Si existen este tipo de iniciativas municipales, donde ellos están observando carencia del transporte público y no se está atendiendo, pues significa una debilidad de Setran en este aspecto”, señaló.

El especialista reconoció que muchas zonas periféricas no cuentan con infraestructura adecuada para rutas convencionales de grandes camiones; sin embargo, insistió en que la Secretaría de Transporte debe ampliar su cobertura mediante rutas alimentadoras.

Piden coordinación entre municipios y Setran

Por su parte, Héctor Camacho, también especialista en movilidad y académico universitario, consideró necesario que los municipios metropolitanos trabajen de manera coordinada con la Secretaría de Transporte (Setran) y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan).

Aunque valoró positivamente los programas gratuitos, advirtió que podrían convertirse en medidas temporales si no existe una planeación integral.

“Se podría convertir en una política momentánea, sin un plan estructurado y rutas para su consolidación”, afirmó.

Camacho agregó que estas estrategias deben complementarse con la ampliación de rutas convencionales y proyectos de transporte masivo.

Plantean ampliar Línea 3 hasta Tesistán

Entre las propuestas planteadas por los especialistas destaca la posibilidad de extender la Línea 3 del Tren Ligero hacia zonas como Tesistán y Valle de los Molinos , donde existe una creciente demanda de movilidad.

“Valdría la pena empezar a promover e iniciar una política pública que amplíe las rutas de transporte masivo”, señaló Camacho.

El académico explicó que la demanda actual y potencial de usuarios en estas zonas podría justificar nuevas inversiones en infraestructura de transporte.

Actualmente, los municipios metropolitanos han impulsado distintos servicios gratuitos para acercar a usuarios a estaciones del transporte masivo, principalmente en colonias donde el acceso al sistema público sigue siendo limitado.

EE