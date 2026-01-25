Es detenido un policía de Guadalajara que abusó de un menor de edad en Tlajomulco

Durante la madrugada del domingo, un menor de 17 años de edad se encontraba desempeñando labores como guardia de seguridad para una empresa de seguridad privada, ubicada sobre el boulevard Lomas del Sur, en el cruce con la avenida Loma de Madrid, dentro del fraccionamiento Lomas del Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con el testimonio del adolescente, mientras realizaba su recorrido habitual dentro de su zona de vigilancia, un hombre adulto ingresó al inmueble y entabló conversación con él. Posteriormente, el sujeto le ofreció una bebida, la cual el menor aceptó. Minutos después de ingerirla, comenzó a sentirse mal hasta que perdió el conocimiento, sin recordar lo ocurrido durante ese lapso.

Al recobrar la conciencia, el menor se percató de que tanto él como el hombre se encontraban semidesnudos, situación que le generó temor y confusión. Ante lo ocurrido, solicitó auxilio de inmediato a través del número de emergencias 911. Elementos de la Policía municipal de Tlajomulco acudieron al llamado y, al arribar al sitio, localizaron al menor presuntamente bajo amenaza, así como al individuo señalado como responsable de una posible agresión sexual.

El presunto agresor fue asegurado en el lugar y, al ser cuestionado por las autoridades, se identificó como elemento activo de la Comisaría de Guadalajara. Debido a la gravedad de los señalamientos, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público adscrito a Ciudad Niñez, instancia especializada que quedó a cargo de la carpeta de investigación correspondiente.

En tanto, el adolescente fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes le realizaron una valoración médica inicial para verificar su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones correspondientes para continuar con los exámenes médicos y legales necesarios, con el acompañamiento de sus familiares, quienes fueron notificados de lo sucedido.

Horas más tarde, la Comisaría de Guadalajara emitió un comunicado en el que confirmó que el detenido fue identificado como Pedro “N”, adscrito a la unidad de resguardo de servicios establecidos. Asimismo, precisó que el oficial se encontraba en su día franco al momento de los hechos.

La dependencia municipal reiteró que no permitirá ningún acto que contravenga los valores, principios y normas que rigen a la institución, y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

