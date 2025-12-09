Lazzar Uniformes inauguró un nuevo centro logístico en la Colonia Álamo Industrial, en Guadalajara, como parte de las actividades por su 25 aniversario. Las nuevas instalaciones representan un paso clave para la compañía, al concentrar en un solo espacio todas las operaciones que anteriormente se realizaban en cuatro inmuebles distintos y que, de acuerdo con la empresa, restaban eficiencia y productividad.

Con este centro logístico, Lazzar Uniformes busca fortalecer su operación y sentar las bases para su crecimiento en los próximos años. Ramón Becerra Lázaro, director comercial de la empresa, explicó que actualmente cuentan con una plantilla de 250 trabajadores y que esperan incrementar el número de colaboradores en los meses siguientes, en línea con la expansión de su capacidad operativa.

Uno de los principales beneficios del nuevo complejo es el aumento significativo en la capacidad de producción. En la actualidad, la empresa tiene la posibilidad de fabricar 1.4 millones de prendas al año; sin embargo, con las nuevas instalaciones, el objetivo es alcanzar una capacidad de hasta 15 millones de prendas anuales en un horizonte de diez años. Este crecimiento está vinculado a mejoras logísticas, operativas y de organización interna.

Becerra Lázaro detalló que la cartera de clientes de Lazzar Uniformes incluye pequeñas, medianas y grandes empresas que son líderes en sus respectivos sectores. Subrayó que el tamaño del cliente no es un factor determinante, sino la importancia que le dan a la calidad y durabilidad de los uniformes, así como al bienestar y la imagen de su personal. En ese sentido, destacó que la empresa se enfoca en ofrecer prendas que hagan sentir bien a quienes las usan y que mantengan su calidad con el paso del tiempo.

La innovación es uno de los elementos que, de acuerdo con el directivo, distingue a Lazzar Uniformes. Esta se refleja en el desarrollo de telas, en la mejora continua de los procesos productivos y en el diseño de las prendas. A ello se suma una estrategia integral que combina el servicio en ventas, la innovación en el producto y una operación logística eficiente.

Actualmente, la empresa fabricante de prendas de vestir tiene presencia en 15 ciudades de México y de Estados Unidos, mercados en los que registra crecimientos de doble dígito. Para el cierre de este año, Lazzar Uniformes estima un crecimiento cercano al 8% en comparación con el año anterior.

Finalmente, Becerra Lázaro señaló que la principal dificultad enfrentada en el último año fue la incertidumbre y la desaceleración económica. Indicó que el tema arancelario en Estados Unidos no tuvo un impacto negativo directo en la empresa, aunque sí afectó a algunos de sus clientes, lo que influyó en el ritmo de crecimiento.

Benefician a la cadena de valor

Lazzar Uniformes se distingue por su enfoque en que toda la cadena de valor, desde colaboradores hasta clientes, prospere de manera equilibrada. Ramón Becerra, director comercial, explicó que la empresa implementa diversas acciones para apoyar a su personal, como becas educativas, seguros de gastos médicos, salarios superiores al promedio del mercado y la fabricación en distintos pueblos de México.

Becerra recordó que hace diez años se creó una política para cubrir 90% de la colegiatura de cualquier colaborador que deseara cursar la preparatoria o una licenciatura.

La empresa también fomenta la actividad física y el deporte entre su personal, destacando la participación en medio maratones. Inicialmente, cinco colaboradores se inscribieron, mientras que el año pasado participaron 50.

