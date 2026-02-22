Como parte de un nuevo reporte de actualización por parte de las autoridades de Jalisco y municipales, se ha informado de poco más de 60 hechos en la Zona Metropolitana de Guadalajara los cuales se reportaron bloqueos, quemas de vehículos y ataques contra negocios e instituciones.

En Guadalajara, por ejemplo, se reportaron 13 bloqueos, entre ellos el perpetrado sobre el Paseo Alcalde, al exterior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, mientras que en Zapopan se reportaron otros 15 hechos, incluyendo el enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados en la zona de Las Cañadas.

En Tonalá se reportaron otros 15 hechos y en Tlajomulco 11 más, incluyendo la unidad del transporte público balaceada en López Mateos y Ramón Corona, y la unidad del transporte público incendiada en Camino Real a Colima y López Mateos. En El Salto se reportaron tres hechos más y otros cuatro en Tlaquepaque.

Además, se reportaron afectaciones a instituciones de seguridad, como un motín en el penal de Puerto Vallarta, una patrulla de la Policía Vial incendiada en Patria y Acueducto, una grúa de la Secretaría de Seguridad incendiada en Alcalde y Patria, dos patrullas de la Guardia Nacional incendiadas en San Juan de los Lagos, y ataques a 17 instalaciones del Banco del Bienestar en el interior del Estado.

Por otra parte, las autoridades estatales dieron cuenta de afectaciones en 21 municipios del interior del Estado, así como al menos 57 eventos registrados en entidades limítrofes: uno en Zacatecas, dos en Aguascalientes, dos en Colima, cuatro eventos en Guanajuato, 20 eventos en Nayarit, y 28 en Michoacán.

La situación ha registrado también la muerte de al menos 12 personas, 10 de ellas elementos encargados de la seguridad en la Entidad (uno de la Policía del Estado, uno de la Fiscalía del Estado y ocho de la Guardia Nacional), así como una civil fallecida y un presunto delincuente abatido.

Otros 12 elementos resultaron lesionados (uno de la Comisaría de Zapopan, dos de la Policía del Estado y nueve de la Guardia Nacional).

Por diversos de los hechos de inseguridad registrados en lo que va de este domingo las autoridades estatales reportaron la detención de 11 personas y el aseguramiento de dos vehículos. Dos sujetos fueron detenidos en Calzada Lázaro Cárdenas y Fuelle, en San Pedro Tlaquepaque, donde otro sujeto fue abatido y un vehículo asegurado.

Otras cuatro detenciones se lograron sobre la carretera a Chapala, a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, en Ixtlahuacán de los Membrillos, también con un vehículo asegurado.

También se reportó la detención de cinco personas más en la Cruz Roja del Parque Morelos, Guadalajara, uno de ellos lesionado y trasladado a un hospital.

Las autoridades continúan las revisiones para continuar con el conteo de afectaciones.

Este es el recuento, al último corte, de los bloqueos en ZMG

GUADALAJARA

1.- Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle

2.- Av. La Paz y 16 de Septiembre

3.- Calzada Independencia y Periférico Norte

4.- Calzada Independencia y Batallón de San Patricio

5.- Av. Artesanos y Av. Periférico Norte

6.- Av. Juárez y Calzada Independencia

7.- Mariano Jiménez y Av. República (Lesionado por arma de fuego)

8.- Av. Periférico y Ángel Martínez

9.- Genoveva Rivas de Guillén y Hacienda del Rincón

10.- Av. Patria y Av. Alcalde

11.- Av. Normalistas y Av. Circunvalación

12.- Av. Plutarco Elías Calles y Av. Pablo Valdez

13.- Av. Plutarco Elías Calles e Industria

ZAPOPAN

1.- Av. Periférico y Carr. Saltillo

2.- Carr. Saltillo y Bosques de San Isidro (enfrentamiento civiles y GN).

3.- Av. Periférico y Av. Vallarta (Central Camionera)

4.- Carr. Nogales y Allende (Venta del Astillero)

5.- Av. Aviación y Ocampo

6.- Av. Vallarta y Av. Aviación

7.- Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo

8.- Av. Periférico y Valdepeñas

9.- Av. Periférico y Av. Tabachines

10.- Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán

11.- Carr. Colotlán y Valle de los Molinos

12.- Av. Patria y Av. Federalismo

13.- Av. Patria y Av. Acueducto

14.- Gasolinera afectada en Av. Patria y Av. Tepeyac

15.- Gasolinera afectada en Av. Periférico (Ciudad Judicial)

TLAQUEPAQUE

1.- Av. Lázaro Cárdenas y Batalla de Zacatecas

2.- Av. Lázaro Cárdenas y Río Seco

3.- OXXO afectado en Santa Rosalía y Papel Maché

4.- Farmacias del Ahorro afectadas en Santa Rosalía y Patria

TONALÁ

Incendio de Vehículos

1.-Independencia y Tonaltecas (2 camiones urbanos)

2.-Pedro Moreno y Tonaltecas col. san Gaspar (1 pickup)

3.- Camino Real y Tonaltecas colonia Las Conchitas (1 camión urbano)

4.- Periférico Nuevo y Matatlan col. Coyula (1 particular y dos motocicletas)

5.- Periférico Nuevo y Carretera Libre a Zapotlanejo, Colonia Guadalupana (1 vehículo pesado)

6.- Periférico Nuevo y Carretera Libre a Zapotlanejo en Jauja (1 camión de pasajeros)

7.- Carretera Libre a Zapotlanejo y Corregidora en San Miguel de la Punta (1 camión de traslado de basura)

8.- Teuchitlan y Chapala en la colonia Jalisco (1 motocicleta)

9.- Patria y González Ortega, colonia Altamira (1 pipa y 1 particular)

10.- Carretera Libre a Zapotlanejo y Arroyo de Enmedio, colonia La Gigantera (1 vehículo particular)

11.- Carretera Libre a Zapotlanejo y Arroyo de Enmedio, colonia La Gigantera (1 Vehículo particular estacionado sin obstrucción de ruas)

12.-Juan de Dios Robledo y Juárez, colonia Balcones del Rosario (tienda de conveniencia)

13.-Avenida Patria y Abascal y Souza, colonia la Pila (1 Vehículo particular conato de incendio)

14.-Tonalá y Tonaltecas (1 vehículo particular conato de incendio)

15.- Autopista a Zapotlanejo y Tonaltecas en Lomas de Tonalá (1 vehículo particular atravesado sin incendiar )

EL SALTO

1.- Carr. San José del Castillo y Nuevo Periférico

2.- Centro Comercial en Av. Guadalajara-El Salto y Av. Del Ferrocarril.

3.- Bodega Aurrera en Carr. El Castillo y Belmonte.

TLAJOMULCO

1.- Carr. Morelia – Guadalajara km 40

2.- Carr. Morelia – Guadalajara Buenavista

3.- Av. Adolf Horn en el Fracc. Arvento.

4.- Carr. Chapala y Revolución

5.- Camino a la Soledad y Allende

6.- Camino Real a Colima y Lago de Cajititlán

7.- 24 de Febrero y Camino a El Salto

8.- Prol. Escobedo y Paseo del Prado

9.- Circuito Metropolitano y Bugambilias

10.- López Mateos y Ramón Corona

11.- Camino Real a Colima y López Mateos

Municipios del interior con afectaciones

1.- Acatlán de Juárez

2.- Ameca

3.- Autlán de Navarro

4.- Atotonilco el Alto

5.- Chapala

6.- Cihuatlán

7.- Zapotlán El Grande

8.- Huejúcar

9.- La Barca

10.- Magdalena

11.- Mascota

12.- Mixtlán

13.- Puerto Vallarta

14.- Tala

15.- Tamazula de Gordiano

16.- Tapalpa

17.- Tequila

18.- Villa Corona

19.- Villa Guerrero

20.- Zacoalco de Torres

21.- Zapotlanejo

