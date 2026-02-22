La caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG) ha generado un sismo en la seguridad binacional. Este domingo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta urgente para sus ciudadanos, instándoles a "buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios" debido a las operaciones de seguridad y bloqueos derivados del deceso de Nemesio Oseguera Cervantes.

Según informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el michoacano se posicionó desde 2020 como el objetivo prioritario número uno, superando en la lista de los más buscados a figuras históricas como Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.

Ante este vacío de poder, la mirada de las agencias de inteligencia se posa sobre la estructura familiar de Oseguera. Aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mermado el círculo cercano del capo con extradiciones y detenciones clave, el linaje de los Oseguera González mantiene una relevancia histórica en el control financiero y operativo de la organización que, según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., domina gran parte del tráfico de drogas sintéticas hacia el norte.

De acuerdo con los registros de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el núcleo central está compuesto por su esposa y tres hijos identificados, quienes han ocupado roles estratégicos en el blanqueo de activos y la logística:

Rosalinda González Valencia (Esposa): Conocida como "La jefa". Pertenece a la familia de "Los Cuinis". Ha sido detenida en dos ocasiones (2018 y 2021) en Zapopan, Jalisco. Se le señala como la principal administradora de los recursos económicos del grupo.

Rubén Oseguera González (Hijo): Apodado "El Menchito". Antes de su extradición a Washington en 2020, era considerado el segundo al mando. El Departamento de Justicia lo identifica como el encargado de la producción de drogas sintéticas y el tráfico de armas.

Jessica Johanna Oseguera González (Hija): Conocida como "La Negra". Detenida en Estados Unidos en 2020. Su rol se centraba en el manejo de empresas fachada (como Mizu Sushi Lounge y Onze Black) para lavar dinero del cartel.

Laisha Michelle Oseguera González (Hija): Es la hija menor. Las autoridades federales la vinculan operativamente tras la desaparición de elementos de la Secretaría de Marina en 2021, como una presunta respuesta a la captura de su madre.

La fortaleza del CNG reside en su unión con el clan González Valencia. Según la organización de inteligencia Stratfor, esta alianza es lo que permitió al grupo pasar de ser una célula local a un cartel con alcances transatlánticos:

Abigael González Valencia (Cuñado): Líder de "Los Cuinis" y hermano de Rosalinda. Detenido en 2015, es considerado el cerebro financiero más importante de la organización y el nexo con redes de narcoinsurgencia en Sudamérica.

Los hermanos González Valencia (Cuñados): Al menos 12 hermanos conforman el clan de "Los Cuinis", todos vinculados por la DEA con operaciones de lavado de dinero y gestión de activos en Europa y Asia.

Antonio Oseguera Cervantes (Hermano): Conocido como "Tony Montana". Detenido este domingo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se le identifica como el encargado de la adquisición de armamento y la coordinación de esquemas de corrupción institucional.

