La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó la suspensión de clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente —tanto públicos como privados— este lunes 23 de febrero, como medida preventiva ante el Código Rojo decretado por el Gobierno del Estado de Jalisco.

La dependencia señaló que la decisión tiene como propósito salvaguardar la integridad y el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como del personal docente y administrativo, en respuesta a las condiciones de seguridad que prevalecen en distintas zonas de la entidad.

La SEJ subrayó que esta medida preventiva refleja el compromiso institucional de priorizar la seguridad de la comunidad educativa. Además, exhortó a madres, padres, tutores y personal escolar a mantenerse atentos a la información que se difunda a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco y de la propia Secretaría, donde se comunicará de manera oportuna la reanudación de actividades académicas.

Por su parte, el Gobernador Pablo Lemus Navarro reiteró que la suspensión busca proteger a la población escolar ante los recientes hechos registrados en el estado y pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por medios oficiales.

“El Gobierno del Estado de Jalisco refrenda su responsabilidad y disposición permanente para actuar con prudencia, coordinación y oportunidad, siempre en beneficio de la población escolar”, puntualizó la dependencia.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han precisado si las actividades se retomarán el martes, por lo que se recomienda a la comunidad escolar permanecer atenta a los comunicados oficiales emitidos durante las próximas horas.

EE