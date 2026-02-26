En el operativo de captura contra el Mencho, efectuado en Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero, en el que el exlíder del cártel Nueva Generación falleció a causa de las heridas que le dejó la refriega, también perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional. Ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó una Ceremonia de Honores Fúnebres para reconocer su sacrificio por la nación.

La ceremonia que se efectuó en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5, con sede en Zapopan, Jalisco. Los féretros se cubrieron con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor a los elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) para preservar su memoria y legado, como ejemplo de servicio, disciplina y lealtad a México.

Durante el acto, se realizó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza del personal que perdió la vida.

Al concluir la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los deudos, como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos y al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria.

Una vez que finalizó la ceremonia, los féretros fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

En la jornada trágica del domingo también fallecieron un elemento de la Fiscalía General del Estado y un custodio del penal de Puerto Vallarta.

Con información de SUN