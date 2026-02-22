La captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, demuestra que hay un cambio radical en la política de seguridad del país, que deja a un lado los “abrazos y no balazos”, asegura especialista.

Rubén Ortega Montes, experto en temas de procuración y administración de justicia del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, explicó que la política de seguridad implementada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y la presión de Estados Unidos dejan en claro que hay intenciones de ir al combate frontal contra la delincuencia.

“Hoy lo vimos y podemos comparar este hecho con lo ocurrido hace 32 años con Pablo Escobar Gaviria, en Colombia; es una acción directa de la fuerza federal, es una actividad que va en contra de personajes en particular y que está tratando de desarticular este tipo de organizaciones”, dijo.

El especialista recordó la detención del presidente de Teuchitlán, del presidente de Tequila y otros casos y eventos en diversas partes del país donde ha actuado la Federación.

“Aquí hay un resultado, pero quisiéramos que se haga todo un debido proceso, porque muchas cuestiones van a quedar al aire: muchos nombres de autoridades que tuvieron que ver y tuvieron tratos con este personaje”, indicó.

Destacó la participación de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el operativo.

“Esto demuestra que hubo una acción donde se aplicó la logística que se basó en inteligencia real y que las acciones fueron coordinadas sin darle aviso a las autoridades estatales o municipales para que no se fugara información”.

Finalmente, el especialista comentó que la activación del Código Rojo fue una medida positiva por parte de las autoridades estatales, ya que permitió no poner en riesgo a la población.

