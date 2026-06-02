El IMSS evalúa hospital regional y unidad familiar para Tonalá

Tonalá podría sumar nueva infraestructura médica y de atención infantil como parte de los proyectos que actualmente analiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender el crecimiento poblacional del municipio.

La diputada local Marta Arizmendi informó que el organismo estudia la construcción de un Hospital General Regional, una Unidad de Medicina Familiar y cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), iniciativas que buscan ampliar la cobertura de servicios para los habitantes de la ciudad.

Durante la edición de la Mañanera de Morena Jalisco, la legisladora explicó que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con el titular del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, para conocer los avances de los proyectos considerados dentro de la planeación institucional.

Arizmendi señaló que la propuesta contempla la creación de un Hospital General Regional y una Unidad de Medicina Familiar, lo que representaría una ampliación importante de la capacidad de atención médica en el municipio.

De concretarse, los proyectos permitirían incorporar nuevos consultorios, servicios de especialidad, áreas de urgencias, atención en salud mental y espacios de diagnóstico para beneficio de los derechohabientes.

La legisladora destacó que también se analizan cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil, concebidos para brindar atención integral a niñas y niños, además de apoyar a madres y padres trabajadores mediante espacios seguros para el cuidado de sus hijos.

Añadió que, de manera paralela, se desarrollan acciones para mejorar la atención que actualmente reciben los usuarios del Seguro Social en la infraestructura ya existente, con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios.

No obstante, precisó que las obras todavía forman parte de una etapa de análisis, planeación y evaluación técnica por parte del IMSS, por lo que su desarrollo dependerá del cumplimiento de distintos procesos administrativos y de factibilidad.

La diputada afirmó que la inclusión de Tonalá dentro de la planeación de proyectos estratégicos representa una oportunidad para fortalecer los servicios públicos y atender las necesidades de una población en constante crecimiento.

De acuerdo con la información presentada, el Hospital General Regional tendría una capacidad de 260 camas, requeriría una inversión superior a los seis mil 682 millones de pesos y beneficiaría a más de 458 mil personas.

Por su parte, la Unidad de Medicina Familiar contaría con 14 consultorios, una inversión estimada de 901 millones de pesos y capacidad para atender a cerca de 300 mil personas.

Además, los cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil representarían una inversión superior a 304 millones de pesos y brindarían servicio a alrededor de mil familias.

Arizmendi aseguró que continuará acompañando las gestiones para que los proyectos avancen y puedan traducirse en beneficios para la población tonalteca.